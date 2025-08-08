  • Megjelenítés
Zuhannak a lakásárak Svédországban
Zuhannak a lakásárak Svédországban

Svédországban közel három éve nem estek akkorát a lakásárak, mint júliusban – a bizalomvesztés jelei egyre erősebben mutatkoznak a háztartások részéről, miközben az exportvezérelt gazdaság és a Trump-féle vámháború is fékezi a kilábalást.

Svédországban az apartmanárak közel három éve nem látott mértékben estek júliusban,

ami tovább erősíti azokat a jeleket, hogy a legnagyobb skandináv ország háztartásai óvatosabbá váltak.
A Svensk Maklarstatistik (a Svéd Ingatlanközvetítők Szövetségének tulajdonában álló cég) pénteken közölt adatai szerint az átlagos apartmanárak 1,5%-kal csökkentek júniushoz képest – ez a legnagyobb havi visszaesés 2022 szeptembere óta –, és 0,1%-kal estek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A családi házak ára ugyanakkor havi szinten 0,4%-kal emelkedett.

Ez a negatív trend annak ellenére következett be, hogy a svéd jegybank (Riksbank) júniusban 2%-ra csökkentette az irányadó kamatot,

ami közvetlenül is kedvez a svéd lakáshiteleseknek, mivel a jelzálogkölcsönök többsége rövid távú vagy változó kamatozású. A fejlemény arra utal, hogy a svédek egyre kevésbé hajlandók hitelt felvenni vagy költekezni – különösen egy olyan időszakban, amikor az ország exportvezérelt gazdasága csak nehezen képes talpra állni, és az amerikai elnök, Donald Trump által indított vámháború is tovább rontja a kilátásokat.

A nagy-stockholmi régióban az apartmanárak 0,1%-kal estek éves alapon, ahol az átlagárakat lefelé húzta, hogy a belvárosban „szokatlanul” kevés tranzakció történt – közölte a Maklarstatistik. Ugyanakkor a malmői régióban 3,8%-kal emelkedtek az árak, míg Göteborgban nem változtak, ami a lakáspiac széttöredezettségére utal.

„Malmö Svédország leggyorsabban növekvő nagyvárosa, ahol az árak még mindig jóval alacsonyabbak, mint Stockholmban vagy Göteborgban” – mondta Irja Amolin, a Bjurfors ingatlanközvetítő cég megbízott vezérigazgatója. Ezzel szemben Stockholmot „emelkedő közös költségek és a frissen épült bérlakások számának növekedése” nyomja lefelé – tette hozzá.

Az Eurostat szerint

Svédország lakásárai 2025 első negyedévében mindössze 1,9%-kal nőttek éves alapon

– ez az egyik leggyengébb adat Európában –, míg a szomszédos Finnország volt az egyetlen ország, ahol ugyanekkor csökkentek az ingatlanárak.

