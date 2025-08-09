50 százalékos vámok miatt fordul szembe Amerika két legnagyobb szövetségesével a BRICS

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a BRICS keretében akarja napirendre tűzni Donald Trump amerikai elnök vámemeléseit. A hét közepén telefonon egyeztetett Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és találkozóra készül Hszi Csin-pinggel is. Brasília szerint összehangolt közös fellépés egyelőre nincs tervben.

Trump provokációnak tartja Lula kezdeményezését, és India BRICS-tagságát is az Egyesült Államok elleni lépésként értékeli.

Trump 50 százalékos vámot vetett ki indiai termékekre, részben az orosz olaj- és fegyvervásárlások miatt. Brazíliát és Indiát a világ legmagasabb vámtételeivel sújtja, és további szankciókat fontolgat az orosz kereskedelem miatt. Mindkét ország jelentős mennyiségű energiahordozót importál Moszkvából. A két BRICS-demokrácia vezetői felháborodtak, mivel nem tartják magukat nyíltan Amerika-ellenesnek.

Lula Indiába készül állami látogatásra, a brazil Embraer ott gyárat épít katonai szállítógépeknek. Modi nyilvánosan kijelentette, hogy nem enged Washington nyomásának, és nem nyitja meg jobban agrárpiacát az amerikai követeléseknek megfelelően. Pártja Trumppal szembeni védelmezőként mutatja be, miközben nem hajlandó elhatárolódni Oroszországtól. Moszkva és Újdelhi között Putyin év végi látogatását készítik elő.

India és Kína között enyhültek a feszültségek a tavalyi BRICS-csúcson tartott találkozó óta.

Modi hónap végén Pekingbe utazik a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára, és kétoldalú megbeszélést tart Hszi Csin-pinggel. Kína nyíltan támogatja Indiát a vámvitában, és ellenzi a kereskedelmi korlátozások „visszaélését”. John Bolton volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szerint a másodlagos szankciók akár közelebb is hozhatják Indiát Oroszországhoz és Kínához.

A BRICS-országok egységes fellépése azonban valószínűtlen.

Az új tagállamok – Egyiptom, Etiópia, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia – csak 10 százalékos vámot kaptak, Indonézia pedig különmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Kína önállóan tárgyal Washingtonnal, ami gyengíti a közös pozíciót. Raghuram Rajan volt IMF-közgazdász szerint egy szélesebb koalíció jobb alkuhelyzetet teremthetett volna, de mostanra késő lehet mindenkit egy asztalhoz ültetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio