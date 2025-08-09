Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok

Időjárás szombaton
Ma is folytatódik a napos, döntően száraz idő, legfeljebb az északkeleti tájakon lehet kissé több a felhő, de csapadék ott sem valószínű
- írja a HungaroMet.
Időjárás-előrejelzésükben kiemelték: strandoláshoz kitűnő idő lesz, a hőmérséklet is egyre magasabban alakul, döntően 32 és 37 fok között.
Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében
A Balaton és a Velencei-tó térségében szombaton zavartalanul napos, igazi strandidő várható. Nagyon erős lesz az UV sugárzás.
A meteorológiai szolgálat szerint csapadék kizárt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 33-34, a Velencei-tónál 35-36 fok körül alakul, késő estére 26-27 fok köré hűl le a levegő.
Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?
A Balaton Siófoknál és a Velencei-tó Agárdnál egyaránt 24 fokos.
Időjárás vasárnap
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap napos időre számíthatunk kevés felhővel.
Egy-egy zápor, zivatar északnyugaton és északkeleten nem kizárt.
Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül,
a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
