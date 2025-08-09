  • Megjelenítés
FONTOS Az amerikai vámhistória és tanulságai
Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok
Gazdaság

Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok

Portfolio
A HungaroMet közzétette friss időjárás-előrejelzéseit, amelyből kiderült, milyen idő várható a hétvégén Magyarországon.

Időjárás szombaton

Ma is folytatódik a napos, döntően száraz idő, legfeljebb az északkeleti tájakon lehet kissé több a felhő, de csapadék ott sem valószínű

- írja a HungaroMet.

Időjárás-előrejelzésükben kiemelték: strandoláshoz kitűnő idő lesz, a hőmérséklet is egyre magasabban alakul, döntően 32 és 37 fok között.

idojaras-hungaromet-mire-figyeljunk-ma-2025-augusztus-9

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

A Balaton és a Velencei-tó térségében szombaton zavartalanul napos, igazi strandidő várható. Nagyon erős lesz az UV sugárzás.

A meteorológiai szolgálat szerint csapadék kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 33-34, a Velencei-tónál 35-36 fok körül alakul, késő estére 26-27 fok köré hűl le a levegő.

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál és a Velencei-tó Agárdnál egyaránt 24 fokos.

Időjárás vasárnap

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap napos időre számíthatunk kevés felhővel.

Egy-egy zápor, zivatar északnyugaton és északkeleten nem kizárt.

Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül,

a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

