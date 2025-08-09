Hatalmas lánggal ég a tarló Hódmezővásárhelynél

A tájékoztatás szerint három ponton harminc és hatvan szalma körbála, valamint tizenkét széna körbála ég, és néhány kaptár is meggyulladt. A hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos tűzoltók megkezdték az oltást.
Szegedről és Orosházáról vízszállítók indultak a helyszínre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai is kivonulnak az esethez.
A címlapkép illusztráció.
