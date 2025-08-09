  • Megjelenítés
Hatalmas lánggal ég a tarló Hódmezővásárhelynél
Gazdaság

Hatalmas lánggal ég a tarló Hódmezővásárhelynél

Portfolio
|
MTI
Négy hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely szikáncsi településrésze mellett, egy tanyasi területen, a tűz bálákra és kaptárokra is átterjedt – közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint három ponton harminc és hatvan szalma körbála, valamint tizenkét széna körbála ég, és néhány kaptár is meggyulladt. A hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos tűzoltók megkezdték az oltást.

Szegedről és Orosházáról vízszállítók indultak a helyszínre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai is kivonulnak az esethez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

