Kigyulladt mozdony miatt bénult le a balatoni fővonal

A mozdony kigyulladása miatt akadozik a vasúti közlekedés a Balaton északi partján, több járat esetében pótlóbuszokat kellett beállítani - számolt be az MTI.

A Mávinform tájékoztatása szerint

a Szombathelyről Budapest felé közlekedő Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében tűz keletkezett Balatonakali-Dörgicse és Aszófő közötti szakaszon.

A mozdonyvezető sikeresen megfékezte a lángokat, a balesetben senki sem sérült meg. A műszaki meghibásodás azonban jelentős fennakadást okozott a vasúti forgalomban.

A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba tartó Szabolcsi Tekergő Expressz utasainak Aszófőtől pótlóbuszra kell átszállniuk.

Hasonlóképpen, a táborból Záhony felé induló Szabolcsi Tekergő is csak Aszófőtől közlekedik, az odáig tartó szakaszon szintén pótlóbuszok szállítják az utasokat.

