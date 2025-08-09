Mától kezdődnek a forgalmi változások Budapesten - Komoly lezárások jönnek

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 9. és augusztus 23. között Budapesten. Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről, írja a Rendőrség.

Számtalan lezárás és forgalmi rend változás lesz Budapesten a következő napokban, többek között:

Tilos megállni:

2025. augusztus 9-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és V.,

Jane Haining rakparton a Mahart Nemzetközi hajóállomástól a Sörház utcáig,

Sztehlo Gábor rakpart Duna felőli oldalán a Margit hídtól a Halász utca magasságáig.

Lezárják:

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 18-án 24 óra között, valamint

2025. augusztus 21-én 6 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V.,

Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I. és V.,

Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

A teljes lista itt található.

Címlapkép forrása: Werner OTTO\ullstein bild via Getty Images