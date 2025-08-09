  • Megjelenítés
Mától kezdődnek a forgalmi változások Budapesten - Komoly lezárások jönnek
Gazdaság

Mától kezdődnek a forgalmi változások Budapesten - Komoly lezárások jönnek

Portfolio
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 9. és augusztus 23. között Budapesten. Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről, írja a Rendőrség.

Számtalan lezárás és forgalmi rend változás lesz Budapesten a következő napokban, többek között:

Tilos megállni:

2025. augusztus 9-én 0 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest I., II. és V.,

  • Jane Haining rakparton a Mahart Nemzetközi hajóállomástól a Sörház utcáig,
  • Sztehlo Gábor rakpart Duna felőli oldalán a Margit hídtól a Halász utca magasságáig.

Lezárják:

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 18-án 24 óra között, valamint

2025. augusztus 21-én 6 óra és augusztus 23-án 6 óra között a Budapest XI.,

  • Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 4 óra 30 perc között a Budapest I. és V.,

  • Lánchidat a gépjármű forgalom elől.

2025. augusztus 15-én 0 óra és augusztus 21-én 12 óra között a Budapest I. és V.,

  • Lánchíd északi és déli járdáját a gyalogos forgalom elől.

A teljes lista itt található.

Címlapkép forrása: Werner OTTO\ullstein bild via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hyu
Gazdaság
Gödöllőn indul a Hyundai forradalmi Shucle közlekedési rendszere – világpremier Magyarországon
Pénzcentrum
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility