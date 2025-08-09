Még mindig nem működik az EESZT

Pénteken országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások, mint az EESZT, a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is, ami jelentősen megnehezíti az elektronikus ügyintézést. Az EESZT cikkünk írásakor, szombat délben sem működik.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) péntek délután leállt, ami országos fennakadásokat okozott az egészségügyi ellátásban. A rendszer hibája miatt a gyógyszertárakban nem tudják kiadni a korábban felírt recepteket, az oldal látogatói pedig csupán egy rövid üzenetet láthatnak:

Néhány héttel ezelőtt már történt hasonló leállás, amely után napokig instabil maradt a rendszer működése.

Címlapkép forrása: Blue Images via Getty Images