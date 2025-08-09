Nagaszaki polgármestere: nő a veszélye az atomháborúnak

"Az emberiség létét fenyegető válság minden egyes, a Földön élő ember számára kézzelfoghatóbbá vált" - szögezte le Szuzuki Siro, kiemelve, hogy
a világ a konfliktusok és a töredezettség ördögi körében vergődik
, valamint felszólította a vezetőket, tegyenek meg mindent az atomfegyverek megsemmisítésére.
Ezzel kapcsolatban a civil társadalom befolyását is méltatta, kiemelve az atomtámadás túlélői által alapított, a nukleáris fegyverek betiltásáért küzdő Nihon Hidankjo nevű szervezetet, amely tavaly Nobel-békedíjban is részesült.
A polgármester, akinek egyébként a szülei a városban voltak a támadás idején és túlélték a tragédiát, leszögezte: biztosítani kell, hogy Nagaszaki maradjon mindörökre az utolsó város, amely ilyen támadást szenvedett el.
Isiba Sigeru miniszterelnök a megemlékezésen aláhúzta, hogy Japán évtizedek óta elkötelezett az atomfegyverek elleni küzdelem felé, és, mint mondta, Tokió továbbra is "egy nukleáris háborútól és nukleáris fegyverektől mentes világért fog dolgozni".
Az évfordulóra küldött üzenetében António Guterres ENSZ-főtitkár szintén a nukleáris lefegyverzés szükségességét hangoztatta, figyelmeztetve arra, hogy "napjainkban az atomfegyvereket ismét a nemzetbiztonsági stratégiák középpontjába helyezték és az elrettentés eszközeiként népszerűsítik őket". Mint mondta, a katonai fejlesztésekbe fektetett pénz rekordösszegekre rúg világszerte, míg a béke és a fenntartható fejlődés területére fordított összegek csak csordogálnak. Délelőtt 11 óra 2 perckor, amikor 1945. augusztus 9-én a város felett felrobbant a Fat mannek elnevezett plutóniumbomba, a rendezvény résztvevői egy percnyi csenddel tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.
Nagaszaki a második és egyben utolsó város a világtörténelemben, amelyre atomcsapást mértek, három nappal azután, hogy az Egyesült Államok a világon elsőként vetett be nukleáris fegyvert Hirosima ellen. Nagaszakiban 1945 végéig mintegy 74 ezer ember halt meg az atomtámadás következtében. A japán császár a Nagaszaki elleni nukleáris csapás után 6 nappal bejelentette, hogy az ország leteszi a fegyvert, és ezzel véget ért a második világháború.
Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images
