Olyan energiaforradalom kezdődött, ami mindent megváltoztat a következő évben
Olyan energiaforradalom kezdődött, ami mindent megváltoztat a következő évben

Portfolio
A megújuló energiaforrások, különösen a szél- és napenergia termelése rekordszintre emelkedik, és 2026-ra megelőzheti a szén szerepét a globális áramtermelésben - derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzéséből.

A szél- és napenergia termelése 2024-ben már meghaladta a 4000 terawattórát (TWh), és az IEA szerint 2026-ra ez az érték 6000 TWh fölé emelkedik  – ismerteti a Carbon Brief a jelentésről készített összefoglalójában.

Bár ezek az energiaforrások egyre több politikai támadást kapnak jobboldali populista politikusoktól, a globális villamosenergia-igény növekedésének több mint 90%-át fogják fedezni 2026-ig.

Az IEA előrejelzése szerint a megújuló energiaforrások akár már idén megelőzhetik a szenet a globális áramtermelésben, de legkésőbb 2026-ra biztosan bekövetkezik ez a fordulat. Ekkor a megújulók várhatóan a globális áramellátás 36%-át adják majd, szemben a szén 32%-os részesedésével, ami a fosszilis tüzelőanyag egy évszázada nem látott legalacsonyabb aránya lenne.

A szél- és napenergia együttes részesedése a globális áramtermelésben a 2005-ös 1%-ról és a 2015-ös 4%-ról 2024-re 15%-ra, 2025-re 17%-ra, 2026-ra pedig közel 20%-ra emelkedik.

A szénalapú villamosenergia-termelés globális csökkenése elsősorban Kína és az EU visszaesésének köszönhető, amit csak részben ellensúlyoz az USA, India és más ázsiai országok növekedése. Az IEA a szén visszaszorulását a megújulók folyamatos növekedésének és a több régióban is megfigyelhető szénről gázra való átállásnak tulajdonítja.

A nukleáris energia termelése is rekordszintet ér el a japán erőművek újraindításának, a francia és amerikai erőművek stabil teljesítményének, valamint a Kínában, Indiában és Dél-Koreában épülő új reaktoroknak köszönhetően.

A megújuló energiaforrások térnyerése annak ellenére történik, hogy a globális villamosenergia-igény az előrejelzések szerint a következő két évben - 3,3%, illetve 3,7%-kal - gyorsabban fog növekedni, mint a 2015-2023 közötti 2,6%-os átlag. Az új kereslet az iparból, a háztartási készülékekből, a légkondicionálók növekvő használatából, a fűtés és közlekedés folyamatos villamosításából, valamint az adatközpontok bővüléséből származik.

