Olyan járvány tört ki Kínában, hogy már a Covid-19-helyzetet idézi
Olyan járvány tört ki Kínában, hogy már a Covid-19-helyzetet idézi

Kínában rendkívüli intézkedésekkel küzdenek a Chikungunya-vírus terjedése ellen, amely július óta több mint 7000 megbetegedést okozott, főként Kanton tartományban. A hatóságok drónokat, ragadozó rovarokat és szigorú ellenőrzéseket vetnek be a szúnyogok teljes felszámolására. A szigorú intézkedések a Covid-19-járvány alatti kontrollt idézik – számolt be a Financial Times.

Kínában július eleje óta több mint 7000 Chikungunya-vírusos megbetegedést jelentettek, főként Guangdong tartományban, központja a 9 milliós Fosan város. Az esetek eljutottak Hongkongba, Makaóra és Hunan tartományba is.

Bár a betegség ritkán halálos, erős fájdalmat, lázat és kiütéseket okoz, ezért a hatóságok gyorsan mozgósították az egészségügyi rendszert.

A kampány során drónokkal kutatják fel a tenyészőhelyeket, ragadozó rovarokat és halfajokat telepítenek a lárvák irtására, valamint rendszeres füstölést végeznek. Egészségügyi dolgozók házakba lépve számolják fel a pangó vizeket.

A fertőzöttek adatait egyes helyeken a pártbizottságokhoz továbbítják, majd elkülönített kórházi részlegekre viszik őket, ahol szúnyoghálóval választják el a betegeket.

Fosanban a gyógyszertárak rögzítik azok nevét, akik Chikungunya-tünetekre való gyógyszert vásárolnak. Több településen ingyenes nukleinsav-tesztet végeznek, és karanténfigyelmeztetést adtak ki a látogatóknak, bár néhány ilyen felhívást később töröltek.

A szigorú intézkedések a Covid-19-járvány alatti kontrollt idézik.

A tartományi kormányzó a lakosságot szúnyogriasztó használatára, szúnyogháló felszerelésére és füstölők égetésére buzdítja, „hazafias egészségkampány” keretében. Szakértők szerint a klímaváltozás okozta gyakoribb esőzések és tájfunok növelik a szúnyogok által terjesztett betegségek kockázatát. A hatóságok célja most a járvány teljes felszámolása és a jövőbeli kitörések megelőzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

