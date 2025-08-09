Szomorú térkép jött Magyarországról - Ez még csak a kezdet

A rövidtávú előrejelzés szerint éjjel már az északkeleti felhősebb tájakon is derült lesz az ég. Vasárnap folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton képződhetnek gomolyfelhők, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd vasárnap a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, de a vízpartokon, belvárosokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 33 és 39 fok között várható.
Még rosszabbak a kilátások a következő 10 napban
Az elmúlt szűk két hét csapadékösszege elég nagy területi változékonyságot mutatott, de az ország túlnyomó részén jóval kevesebb esett a sokéves átlagnál. Sokfelé hullott 10 és 25 mm közötti, foltokban 30-60 mm közötti mennyiség,
de a középső és keleti országrészbe többfelé csak 1-4 mm jutott.
A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a legtöbb helyen még kielégítő, de nagy területi változékonyságot mutat a lehullott csapadék függvényében. A középső talajréteg már nagyobb területen kritikusan száraz, a fél méternél mélyebb rétegben pedig országszerte igen kevés a nedvesség.
Az aszály területi kiterjedése csökkent az elmúlt egy hétben, a középső országrészben azonban fokozódott a mértéke.
Az előttünk álló 8-10 napban ráadásul döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, így napos, száraz, meleg időre van kilátás. A fokozott párolgás mellett a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog.
Némi csapadék csak a jövő hétvégén érkezhet.
