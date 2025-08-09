Visszafelé sültek el Trump vámjai: 7500 munkahely már eltűnt

A kormányzó prezentációval érkezett, hogy vizuálisan is alátámassza érveit. A találkozó megszervezése önmagában is eredménynek számít egy olyan politikus számára, akit sokan a Demokrata Párt 2028-as elnökjelöltjeként tartanak számon.
A keddi megbeszélésen Whitmer arra figyelmeztette az elnököt, hogy a vámok gazdasági kára súlyos lehet Michiganben, abban az államban, amely 2024-ben hozzásegítette Trumpot a Fehér Ház visszaszerzéséhez. Emellett szóba hozta egy jégvihar utáni szövetségi támogatást és a Medicaid-változtatások elhalasztását is kérte.
Trump nem tett konkrét ígéreteket a találkozón a bennfentesek szerint. A kormányzó nem az egyetlen, aki figyelmeztet az importadók potenciálisan káros következményeire, beleértve a gyári munkahelyek elvesztését, az alacsonyabb profitot és az áremelkedéseket.
A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai szerint egyetlen elnök sem mutatott nagyobb érdeklődést az amerikai autóipar dominanciájának helyreállítása iránt, mint Trump. Szerinte az adminisztráció által tárgyalt kereskedelmi keretrendszerek megnyitnák a japán, koreai és európai piacokat a michigani gyártósorokon készült járművek előtt.
Trump végrehajtási rendeletei és kereskedelmi keretrendszerei alapján az amerikai autógyártók 50%-os importadót fizetnek az acélra és alumíniumra, 30%-ot a Kínából származó alkatrészekre, és legfeljebb 25%-ot a Kanadából és Mexikóból származó, a 2020-as kereskedelmi megállapodás hatálya alá nem tartozó árukra. Ez hátrányba hozza az amerikai autógyártókat a német, japán és dél-koreai járművekkel szemben, amelyekre csak 15%-os importadó vonatkozik.
Ráadásul Trump a múlt héten 100%-os vámmal fenyegette meg a számítógépes chipeket, amelyek az autók és teherautók szerves részét képezik, bár mentesítené az adó alól azokat a vállalatokat, amelyek belföldön gyártanak chipeket.
A Whitmer által bemutatott anyagok szerint a Kanadával és Mexikóval folytatott kereskedelem 23,2 milliárd dollárnyi befektetést hozott Michiganbe 2020 óta.
A General Motors, a Ford és a Stellantis 50 gyárat működtet az államban, míg több mint 4000 létesítmény támogatja az autóalkatrész-ellátási láncot. Összességében az ágazat közel 600 000 gyártási munkahelyet támogat, ami Michigan gazdaságának gerincét képezi.
A vámok már most is éreztetik hatásukat:
a Ford a második negyedévben 800 millió dolláros vámköltségről számolt be, míg a GM szerint az importadók 1,1 milliárd dollárjába kerültek.
Ezek a kiadások megnehezíthetik az új hazai gyárakba történő újrabefektetést, ami Trump egyik fő célja.
Trump Fehér Házba való visszatérése óta Michigan 7500 gyártási munkahelyet veszített a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
A kisebb beszállítók is érzik a nyomást, köztük a Detroit Axle családi tulajdonú autóalkatrész-forgalmazó, amely kezdetben bejelentette, hogy esetleg be kell zárnia egy raktárat és több mint 100 munkavállalót kell elbocsátania, bár később közölte, hogy egyelőre nyitva tudja tartani a létesítményt.
