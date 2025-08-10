A világ legnagyobbjai közé kerül a lengyel gazdaság

A lengyel gazdaság a mérete alapján az idén a világ legnagyobbjai közé emelkedik. Ezzel az első olyan ország lesz, amelyik a kelet-közép-európai térségünkből akár a G20 csoportba is bekerülhet.

A lengyel gazdaság a Nemzetközi Valutaalap becslései szerint az idén (Svájcot megelőzve) a 20. helyre jön fel a világranglistán. Az idei éves bruttó hazai összteméke (GDP-je) megközelítheti az 1000 milliárd dollárt (folyó áron számolva), ezzel Svájc mellett olyan országok gazdasági méretét hagyja le, mint a chipgyártó nagyhatalom Tajvan, az szaúdi olajkirályság vagy az amerikai gyártó- (és "bekönyvelő") központnak számító Írország.

Lengyelország a 2000-es évek végén egyszer már felért a rangsorban erre a szintre, de aztán a pénzügyi válság miatt visszacsúszott. Viszont a lengyel gazdaság az utóbbi másfél évtizedben az EU egyik leggyorsabban bővülő térségének számít, és a kilátások is biztatók középtávon: a növekedési lehetőségeket még (az amúgy is gyorsan fejlődő) kelet-közép-európai régión belül is kedvezőnek ítélik a szakértők.

Nem csoda, hogy néhány éve már felmerült, hogy Lengyelország akár a G20 tagja lehetne, sőt, egy 2030-ig történő belépés most is a lengyel politika hivatalos célkitűzése. Ezt a szakértők szerint a gazdaság mérete mellett a katonai potenciáljával érdemelheti ki.

Jelenleg a G20 csoportnak 19 egyedi ország és két csoport (az Európai Unió és az Afrikai Unió) a tagja. A felvétel ellen szólhat, hogy szervezet így is EU-túlsúlyos. A közös képviseleten kívül a szervezet tagja még a három legnagyobb uniós gazdaság (Németország, Franciaország, Olaszország) és megfigyelőként a negyedik legnagyobb Spanyolország is részt vesz a G20 munkájában. Szintén gyengíti a belépés mellett szóló érveket, hogy az ötödik Hollandia nem tag, és csak őket követik a lengyelek az uniós rangsorban.

Erősíti viszont az érveket, hogy a G20 tagja a kisebb gazdasági méretű Argentína és Dél-Afrika, és a lengyelnél nagyobb gazdaságok szinte mind G20 tagok (kivételt a fent említett hollandok jelentik). Az ország belépése mellett szólhat az is, hogy az ötödik legnépesebb EU-tag, és nagyhatalmi ambícióit jól kifejezi, hogy szinte az egyetlen olyan ország, amelyik a hadiipari kiadásait megpróbálja a Donald Trump amerikai elnök által elvárt szintre, a GDP 5%-ára emelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images