A világ legnagyobbjai közé kerül a lengyel gazdaság

A lengyel gazdaság a Nemzetközi Valutaalap becslései szerint az idén (Svájcot megelőzve) a 20. helyre jön fel a világranglistán. Az idei éves bruttó hazai összteméke (GDP-je) megközelítheti az 1000 milliárd dollárt (folyó áron számolva), ezzel Svájc mellett olyan országok gazdasági méretét hagyja le, mint a chipgyártó nagyhatalom Tajvan, az szaúdi olajkirályság vagy az amerikai gyártó- (és "bekönyvelő") központnak számító Írország.
Lengyelország a 2000-es évek végén egyszer már felért a rangsorban erre a szintre, de aztán a pénzügyi válság miatt visszacsúszott. Viszont a lengyel gazdaság az utóbbi másfél évtizedben az EU egyik leggyorsabban bővülő térségének számít, és a kilátások is biztatók középtávon: a növekedési lehetőségeket még (az amúgy is gyorsan fejlődő) kelet-közép-európai régión belül is kedvezőnek ítélik a szakértők.
Nem csoda, hogy néhány éve már felmerült, hogy Lengyelország akár a G20 tagja lehetne, sőt, egy 2030-ig történő belépés most is a lengyel politika hivatalos célkitűzése. Ezt a szakértők szerint a gazdaság mérete mellett a katonai potenciáljával érdemelheti ki.
Jelenleg a G20 csoportnak 19 egyedi ország és két csoport (az Európai Unió és az Afrikai Unió) a tagja. A felvétel ellen szólhat, hogy szervezet így is EU-túlsúlyos. A közös képviseleten kívül a szervezet tagja még a három legnagyobb uniós gazdaság (Németország, Franciaország, Olaszország) és megfigyelőként a negyedik legnagyobb Spanyolország is részt vesz a G20 munkájában. Szintén gyengíti a belépés mellett szóló érveket, hogy az ötödik Hollandia nem tag, és csak őket követik a lengyelek az uniós rangsorban.
Erősíti viszont az érveket, hogy a G20 tagja a kisebb gazdasági méretű Argentína és Dél-Afrika, és a lengyelnél nagyobb gazdaságok szinte mind G20 tagok (kivételt a fent említett hollandok jelentik). Az ország belépése mellett szólhat az is, hogy az ötödik legnépesebb EU-tag, és nagyhatalmi ambícióit jól kifejezi, hogy szinte az egyetlen olyan ország, amelyik a hadiipari kiadásait megpróbálja a Donald Trump amerikai elnök által elvárt szintre, a GDP 5%-ára emelni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Aggódhat Trump? - Olyan fegyvert fejleszthetett Amerika ősellensége, amellyel Washingtont is elérheti
Bejelentették a Horramsár-5-öt.
Riadóztatták a magyar Gripeneket: orosz gépek voltak a célpontok
Sikeres volt az elfogás.
Miért fontos annyira Putyinnak Donyeck, hogy enélkül elképzelhetetlen bármilyen béke? - Az elemzők megadták a választ
Alkuban szerezné meg azt, amire a hadsereg képtelen.
EESZT-leállás: megszólalt a minisztérium, kiderült, mi okozta a rendszer teljes összeomlását
Még mindig nincs megoldás.
Szomorú térkép jött Magyarországról - Ez még csak a kezdet
Jó ideig nincs kilátás a javulásra.
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.