Beleszállt a hajléktalanokba Trump
Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

A hajléktalanoknak AZONNAL el kell hagyniuk a területet. Biztosítunk számukra szállást, de TÁVOL a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe fogjuk zárni őket, oda valók"

- írta Trump a Truth Social platformon.

A Fehér Ház nem fejtette ki, milyen jogi felhatalmazás alapján hajtaná végre Trump a kilakoltatásokat Washingtonban, ahol az elnök csak a szövetségi földterületek és épületek felett rendelkezik hatáskörrel.

Trump hétfőn sajtótájékoztatót tervez tartani a washingtoni erőszakos bűncselekmények megállításáról, de nem világos, hogy ekkor részletezi-e kilakoltatási tervét.

A Community Partnership, egy hajléktalanság csökkentésén dolgozó szervezet adatai szerint a 700 000 lakosú városban 3782 egyedülálló hajléktalan tartózkodik. Többségük átmeneti szállásokon vagy krízisszállókon van, és körülbelül 800-an élnek az utcán.

A Fehér Ház pénteken közölte, hogy több szövetségi rendvédelmi tisztviselőt vezényelnek a városba, miután egy Trump-adminisztráció fiatal munkatársát erőszakos támadás érte, ami feldühítette az elnököt. Vasárnap egy fehér házi tisztviselő elmondta, hogy szombaton 450 szövetségi rendvédelmi tisztviselőt vezényeltek a városba.

Muriel Bowser, Washington demokrata polgármestere vasárnap az MSNBC műsorában kijelentette: "A fővárosban jelenleg nincs bűnözési hullám. Igaz, hogy 2023-ban súlyos bűnözési hullám volt, de most nem 2023 van. Az elmúlt két évben az erőszakos bűncselekmények számát 30 éves mélypontra csökkentettük."

A városi rendőrség jelentése szerint 2025 első hét hónapjában az erőszakos bűncselekmények száma 26%-kal, az összbűnözés pedig 7%-kal csökkent az előző évhez képest.

Bowser megjegyezte, hogy Trump nagyon is tisztában van a város szövetségi bűnüldöző szervekkel folytatott együttműködésével, miután néhány héttel ezelőtt találkoztak az Ovális Irodában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

