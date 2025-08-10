  • Megjelenítés
Brutális melegrekord: történelmi hőség tombol Magyarországon!
Brutális melegrekord: történelmi hőség tombol Magyarországon!

Portfolio
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint, bár a hivatalos hitelesítés még várat magára - írta az Időkép.

A HungaroMet nem hivatalos adatai alapján

Körösladányban 39,9 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet vasárnap délután, ami közel egy fokkal haladja meg az eddigi országos rekordot.

A korábbi augusztus 10-i csúcsértéket 1948-ban mérték, amikor Csongrádon és Túrkevén egyaránt 39 Celsius-fokot regisztráltak.

A fővárosban is új rekord születhetett: Budapest Újpest mérőállomásán 38,7 Celsius-fokot mutattak a műszerek, felülmúlva az 1946-ban Budapest Országút állomáson mért 37,9 Celsius-fokos korábbi csúcsértéket.

A meteorológiai szolgálat hangsúlyozza, hogy ezek egyelőre előzetes adatok, a hivatalos hitelesítési eljárás még folyamatban van.

