EESZT-leállás: végre jó hír érkezett
Gazdaság

EESZT-leállás: végre jó hír érkezett

MTI
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.
Augusztus 8-án a kora délutáni óráktól

számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak.

A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.

Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált.

A felhőalapú receptfelírásért- és kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek.

