  • Megjelenítés
Hétfőn 33 fokig szökhet a hőmérséklet, de legalább északon van remény egy kis esőre
Gazdaság

Hétfőn 33 fokig szökhet a hőmérséklet, de legalább északon van remény egy kis esőre

MTI
Közzétette hétfői időjárás jelentését a HungaroMet Zrt.

Az időszak során túlnyomóan derült, napos idő lesz, de vasárnap az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar. Másutt csapadék nem várható.

A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben vasárnap néhol, hétfőn Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15-22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27-33 fok között várható.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a kánikula, piros figyelmeztetés is érkezett

Szomorú térkép jött Magyarországról - Ez még csak a kezdet

Előrejelzések érkeztek: ilyen időre készülhetnek most a magyarok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
nigéria -épület-felhő-felhőkarcoló-folyó-hajó-híd-kikötő-part-tenger-város
Gazdaság
Az ország, ahol csettintésre 30 százalékkal nagyobb lett a GDP, de nagyon kileng az inga
Pénzcentrum
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility