Itt a kánikula, piros figyelmeztetés is érkezett
Gazdaság

Itt a kánikula, piros figyelmeztetés is érkezett

Portfolio
A meteorológiai szolgálat közzétette friss időjárás-előrejelzéseit, a magas középhőmérséklet mellett pedig magas UV-sugárzásra is figyelmeztetnek.

Időjárás vasárnap

Változatlanul napos, nagyon meleg időnk lesz, de a délutáni, késő délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására az északkeleti határvidéken, illetve északnyugaton néhol már nem teljesen kizárt zápor, zivatar

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet, hozzátéve, hogy az északnyugati, északi szél megélénkül.

térképüket mellékelve Kiemelték: ma nagyon erős lesz az UV-sugárzás.

A meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképe több megyében sárga figyelmeztetés van érvényben zivatar miatt, magas középhőmérséklet miatt több narancs figyelmeztetés mellett

Csongrád-Csanád megyében harmadik szintű, piros figyelmeztetés van érvényben.

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján vasárnap folytatódik a szinte zavartalanul napos strandidő.

Továbbra is erős lesz az UV sugárzás.

A délután második felében érkezhet északnyugat felől gomoly-és fátyolfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 34-35 a Velencei-tónál 36-37 fok körül alakul. Késő estére 28 fok köré hűl le a levegő.

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál 24, a Velencei-tó Agárdnál 25 fokos.

Holnapi időjárás

Hétfőn derült, napos idő várható, csak kevés felhő képződhet, csapadék nem lesz.

Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Tiszántúlon erős széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb - írja a HungaroMet.

Szomorú térkép jött Magyarországról - Ez még csak a kezdet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

