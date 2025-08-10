Váratlanul leállította a kínai lítiumbányászatot a CATL

A Bloomberg News jelentése szerint a Contemporary Amperex Technology (CATL) felfüggesztette a termelést egy jelentős kínai lítiumbányában legalább három hónapra.

A CATL leállította a termelést egy fontos lítiumbányában Kína Jiangxi tartományában, és a szünet várhatóan legalább három hónapig tart

- közölte a Bloomberg News vasárnap, bennfentes forrásokra hivatkozva.

A jelentés nem részletezi a termelés felfüggesztésének okait, de a lépés hatással lehet a globális lítiumellátási láncra, mivel Kína a világ egyik legnagyobb lítiumtermelője és -feldolgozója.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio