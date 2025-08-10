  • Megjelenítés
Váratlanul leállította a kínai lítiumbányászatot a CATL
Gazdaság

Váratlanul leállította a kínai lítiumbányászatot a CATL

Portfolio
A Bloomberg News jelentése szerint a Contemporary Amperex Technology (CATL) felfüggesztette a termelést egy jelentős kínai lítiumbányában legalább három hónapra.

A CATL leállította a termelést egy fontos lítiumbányában Kína Jiangxi tartományában, és a szünet várhatóan legalább három hónapig tart

- közölte a Bloomberg News vasárnap, bennfentes forrásokra hivatkozva.

A jelentés nem részletezi a termelés felfüggesztésének okait, de a lépés hatással lehet a globális lítiumellátási láncra, mivel Kína a világ egyik legnagyobb lítiumtermelője és -feldolgozója.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-865001428
Gazdaság
EESZT-leállás: végre jó hír érkezett
Pénzcentrum
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility