Bezzeg, Románia: egyre közelebb a teljes földbe állás a gazdasági csoda után
Portfolio
Románia rekordmagas, GDP-arányosan 9,3 százalékos költségvetési hiánya miatt megszorító csomagokat vezet be, amelyek áfaemelést, bér- és nyugdíjbefagyasztást tartalmaznak. A kormány az EU-s források megőrzését és a fiskális fenntarthatóságot célozza, miközben nő a társadalmi elégedetlenség és erősödik a szélsőjobboldali ellenzék – számolt be a Financial Times.

Románia augusztus 1-jén vezette be első megszorító intézkedéscsomagját, amely magában foglalja a legfelső áfakulcs 19-ről 21 százalékra emelését és a jövedéki adók növelését. A közszféra béremeléseit és a nyugdíjak növelését 2026-ig befagyasztják.

Az intézkedések célja a 2024-ben GDP-arányosan 9,3 százalékos, uniós szinten legmagasabb költségvetési hiány mérséklése. További két csomag bevezetése várható még idén.

A megszorítások a 2012-es, kormánybuktató tüntetések emlékét idézik fel, és most is erős tiltakozást váltottak ki. A szélsőjobboldali AUR párt vezetője, George Simion adófizetési bojkottot hirdetett, és előrehozott választásokat követelt. A kormány igyekszik fokozatosan bevezetni a lépéseket, de a legvitatottabb intézkedések — az állami vállalatok irányítási reformja és a különleges nyugdíjak megszüntetése — még nem kaptak parlamenti jóváhagyást.

A pénzügyminiszter szerint a különleges nyugdíjreform célja a kiváltságok felszámolása, például a bírák korai nyugdíjazásának megszüntetése. A kormány az EU helyreállítási alapjából elérhető forrásokhoz kötött reformokat próbálja végrehajtani.

Románia a 28,5 milliárd eurós keret közel egynegyedétől már elesett, eddig kevesebb mint 10 milliárdot hívott le.

A gazdaság lassul: a második negyedévben a GDP mindössze 0,3 százalékkal nőtt, az infláció pedig 6,5 százalékos alapkamat mellett is magas. A három nagy hitelminősítő egy fokkal a befektetésre nem ajánlott szint fölött tartja az országot. A kormány céljai között szerepel a közszolgáltatások digitalizálása, az adóbeszedés javítása és az energia- és távközlési szektor szabályozásának átalakítása a költségek csökkentése érdekében.

A politikai helyzet feszült: a négy pártból álló koalíció törékeny, a decemberben újraválasztott, EU-párti elnök, Nicuşor Dan mögött is vannak belső feszültségek. Egy miniszterelnök-helyettes nemrég lemondott korrupciós vádak miatt, a USR pedig tiltakozott egy állami temetés ellen.

Közben a magyarellenes AUR a közvélemény-kutatásokban 40 százalékon áll, megelőzve minden kormánypártot.

