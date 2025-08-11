Bréking! Utolsó pillanatban döntött Donald Trump a kínai vámokról

  • Megjelenítés
Donald Trump elnök 90 nappal meghosszabbította a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését - jelentette a CNBC.

Donald Trump amerikai elnök hétfő délután aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely

további 90 nappal elhalasztja a kínai árukra vonatkozó magas amerikai vámok visszaállítását

- közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője a CNBC-vel.

Az elnöki rendeletet mindössze néhány órával éjfél előtt írták alá, amikor a Trump-féle vámok felfüggesztése eredetileg lejárt volna.

A halasztás a várakozásoknak megfelelően következett be, miután az amerikai és kínai kereskedelmi tárgyalók legutóbbi egyeztetésére a múlt hónap végén a svédországi Stockholmban került sor.

Az amerikai elnök először a mai sajtótájékoztatóján még kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy meghosszabbítja-e az augusztus 12-i határidőt a kínai árukra kivetett magasabb vámok ügyében.

Majd meglátjuk, mi történik

- mondta Trump, miközben dicsérte Kína együttműködését az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.

Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak

- jelentette ki az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A Peking és Washington közötti "vámfegyverszünet" augusztus 12-én jár le. Ha nem hosszabbítják meg, az amerikai vámok a kínai árukra 145%-ra emelkednek, míg a kínai vámok az amerikai termékekre 125%-ra nőnek.

A bejelentés után nem sokkal kisebb esést jeleztek a vezető amerikai indexek.

