Decemberben érhet véget az EKB kamatciklusa

Elkészítette szokásos felmérését a Bloomberg az Európai Központi Bank (EKB) jövőbeli kamatpolitikájáról, melynek keretében európai elemzők osztották meg véleményüket az eurózóna monetáris politikájával kapcsolatban. Az eredmények azt mutatják, hogy

a korábbi szeptember helyett immár december tűnik a következő, egyben utolsó kamatvágás legvalószínűbb időpontjának.

Az EKB kamatcsökkentési ciklusa az elemzők szerint a decemberi utolsó vágás után az 1,75 százalékos szinten érne véget, az alapkamat pedig aztán várhatóan változatlan maradna 9-10 hónapig. A megkérdezett közgazdászok szerint 2026 végére a kereslet oldali árnyomás felerősödése újra kamatemelésre készteti majd az EKB döntéshozóit, visszafordítva a hamarosan záruló csökkentési ciklust.

A decemberi kamatvágás előnye a korábbi forgatókönyvekhez képest az, hogy a plusz 3 hónapos kivárás

lehetőséget biztosítana a kereskedelmi háború és az európai-amerikai viszonylatban létrejött vámok gazdasági hatásának pontos értékelésére.

E döntés a világ többi vezető gazdaságának jegybankjával is összhangban lenne, melyek közül a Bank of Japan és a Bank of England is a bizonytalanságot emelte ki kommunikációjában - bár utóbbi a recessziós nyomás miatt múlt héten 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatát. Az amerikai Federal Reserve közelmúltbeli monetáris politikáját sokat kritizált módon szintén a türelem és kivárás határozta meg.

Legutóbbi ülésén az eurózóna jegybankja is változatlanul, 2 százalékon hagyta az alapkamatot, bár a monetáris tanács tagjainak azóta tett nyilatkozataiból érezhető, hogy

látnak még némi mozgásteret a kamatok csökkentésére.

Ez viszont csak akkor következhet be, ha az adatok az európai gazdaság gyengélkedését és a növekedési kilátások egyértelmű romlását mutatják

- tették hozzá Julie Ioffe és James Rossiter, a TD Securities szakértői.

A jelenlegi várakozások alapján az EKB decemberi kamatdöntő ülése vízválasztó lehet az európai piacok szempontjából, a befektetők és kereskedők többsége ugyanis befejezettnek tekintené a jelenlegi kamatvágási ciklust, ha idén már változna az irányadó ráta mértéke. Az EKB júliusi kamatdöntő ülése előtti Bloomberg-felmérés alapján a piaci szereplők elképzelhetőnek tartják, hogy akár három egymást követő alkalommal sem változtat a szervezet a kamatokon, ennél hosszabb passzivitás ugyanakkor már egyértelműen a ciklus lezárultát sugallná.

