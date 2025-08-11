Döbbenet: a 39 százalékos vám csak alig árt a gazdaságnak

Meglepő véleményt formáltak a svájci gazdaságról a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok. Az elmúlt hetek hírei arról szóltak, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 39 százalékos vámok alaposan felforgatták az alpesi ország gazdaságát, az Államszövetség elnöke pedig azonnal az Egyesült Államokba utazott, hogy tárgyaljon a kereskedelmi feltételek könnyítéséről. Karin Keller-Sutter elnökasszony látogatása hirtelen és meghívás nélkül történt, így nem meglepő módon számottevő eredmény nélkül is zárult. A svájci vezető Trump helyett csak a külügyminiszter Marco Rubioval tudott beszélni, aki viszont nem bocsátkozott kereskedelmi tárgyalásokba.
Az előzményekből arra lehet következtetni, hogy Svájcban jelenleg óriási gazdasági bizonytalanság és pánik uralkodik, amelyhez képest komoly meglepetést jelentett a Bloomberg legfrissebb felmérése.
Az általuk megkérdezett közgazdászok ugyanis azon a véleményen vannak, hogy a svájci gazdaság kifejezetten ellenállónak mutatkozik majd az amerikai vámokkal szemben,
mellyel összhangban csupán 0,1 százalékponttal csökkentették 2025-ös és 2026-os növekedési várakozásaikat. A jelenlegi becslések szerint a gazdasági bővülés idén 1,4, jövőre pedig 1,1 százalék lehet az alpesi országban. A közgazdászok indoklásában leggyakrabban a svájci export 40 százalékát kitevő gyógyszeripar szerepel, amely egyelőre még mentesül a 39 százalékos vámok alól (pedig a kivitel több, mint fele az USA-ba irányul). A svájci kivitel diverzifikáltsága szintén hozzájárulhat a károk enyhítéséhez, az Egyesült Államokba irányuló kereskedelem ugyanis ma már csak a teljes kitettség 16,3 százalékát adja, mely limitálja a vámok versenyképesség-rontó hatását.
Az elemzők szerint a sikeres tavasz fő okai az amerikai vámok miatti előrehozott megrendelések voltak, amelyek viszont azóta kifutottak, így a második negyedéves GDP-adat várhatóan enyhe zsugorodást mutat majd.
Egyáltalán nem látunk recessziós veszélyt Svájcban. A gazdaság ugyan nem száguld, de azért szépen növekszik
- jelentette ki Jean Dalbard, a Bloomberg Economics munkatársa.
Karsten Junius, a Bank J Safra Sarasin Ltd. vezető közgazdásza már nem ennyire optimista. Pénteki nyilatkozata alapján
Svájcnak komoly versenyhátrányt okoznak a vámok, az Európai Unióba áttelepülő kapacitások pedig a munkaerő számottevő részét fenyegetnék.
A gazdasági kilátások romlását aggódva figyelheti a svájci jegybank is,
a közelmúlt eseményei ugyanis tovább növelték a kamatcsökkentés és ezáltal a negatív kamatkörnyezet visszatérésének esélyét.
Bár az elemzők szerint az irányadó ráta a jelenlegi 0 százalékos szinten marad 2027 végéig, a magas vámok állandósulása komoly kockázatot jelenthetnek a gazdaság és a pénzügyi rendszer számára egyaránt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
