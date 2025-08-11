Donald Trump inkább elkente a választ, amikor a legnagyobb vámháborús ellenségéről kérdezték

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy meghosszabbítja-e az augusztus 12-i határidőt a kínai árukra kivetett magasabb vámok ügyében.
Majd meglátjuk, mi történik
- mondta Trump, miközben dicsérte Kína együttműködését az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.
Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak
- jelentette ki az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
A Peking és Washington közötti "vámfegyverszünet" augusztus 12-én jár le. Ha nem hosszabbítják meg, az amerikai vámok a kínai árukra 145%-ra emelkednek, míg a kínai vámok az amerikai termékekre 125%-ra nőnek.
A két fél májusban jelentette be a kereskedelmi vita felfüggesztését a genfi tárgyalások után, amikor 90 napos időszakban állapodtak meg a további egyeztetések érdekében. Júliusban Stockholmban ismét találkoztak, de nem jelentettek be megállapodást a határidő meghosszabbításáról.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Washington közel áll a megállapodáshoz Kínával, és "optimista" a jövőbeli kilátásokat illetően.
Trump vasárnap további engedményeket sürgetett, arra kérve Kínát, hogy négyszerezze meg szójabab-vásárlásait, bár elemzők megkérdőjelezték egy ilyen megállapodás megvalósíthatóságát. Ezt a követelést hétfői nyilatkozatában már nem ismételte meg.
