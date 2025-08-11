Elvennének két munkaszüneti napot, hogy utolérjék a németeket – nagy balhé várható az EU-s nagygazdaságban

A munkaszüneti napok kivezetéséről szóló miniszterelnöki levél szerint a kormány nyitott arra, hogy a kijelölt napok módosuljanak, amennyiben a pénzügyi hatás változatlan marad. Korlátozott mozgásteret adhatnának a cégeknek, például ott, ahol a dolgozók már jelenleg is dolgoznak ezen a két ünnepnapon, illetve külön figyelmet fordítanának azokra a régiókra, ahol speciális vallási és jogi szabályok érvényesek, mint például Elzász, Moselle vagy Saint-Pierre-et-Miquelon. Ugyanakkor a kormány hangsúlyozta:

kerülni kell a túl rugalmas megoldásokat, amelyek megkerülést tennének lehetővé, mint ahogyan az a szolidaritási nap esetében történt.

Bayrou érvelése szerint Franciaországban a teljes munkaidős alkalmazottak éves munkaideje (1673 óra) alacsonyabb a német (1790 óra) és az amerikai szintnél, ezért a termelés növelése a munkaidő emelésén keresztül szükséges.

A miniszterelnök a szociális partnerektől szeptember 1-ig várja a választ, hogy hajlandók-e tárgyalásokat kezdeni, amelyeket legkésőbb szeptember 30-ig le kellene zárni.

Az ügyrendet a Munka Törvénykönyve határozza meg, így a változtatást országos és ágazatközi szinten kell megvitatni.

A szakszervezetek máris élesen bírálták a kezdeményezést, és közös közleményben a munkanélküliek megbélyegzésének, valamint a munkaerőpiac deregulációjának „egyidejű megnyitásaként” jellemezték azt. Szeptember 1-jén közösen értékelik majd, milyen lépéseket tesznek a kormány tervei ellen, amelyeket „újabb társadalmi brutalitásnak” neveztek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images