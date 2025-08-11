  • Megjelenítés
Elvennének két munkaszüneti napot, hogy utolérjék a németeket – nagy balhé várható az EU-s nagygazdaságban
Elvennének két munkaszüneti napot, hogy utolérjék a németeket – nagy balhé várható az EU-s nagygazdaságban

Múlt pénteken két levelet küldött a szociális partnereknek François Bayrou francia miniszterelnök: az egyik a munkanélküli-ellátások reformjáról szólt, a másik pedig a húsvét hétfő és május 8. munkaszüneti nap eltörlésének tervét ismertette. A párizsi kormány ezt a változtatást a 2026-os költségvetési törvényjavaslatba kívánja beépíteni, amellyel évente 4,2 milliárd eurós megtakarítást érne el. A tervezet mind a magán-, mind a közszférát érintené, és előírná, hogy a felszabaduló munkaórák után a munkáltatók hozzájárulást fizessenek az államkasszába, a szolidaritási nap rendszeréhez hasonlóan – tudta meg a Les Echos.

A munkaszüneti napok kivezetéséről szóló miniszterelnöki levél szerint a kormány nyitott arra, hogy a kijelölt napok módosuljanak, amennyiben a pénzügyi hatás változatlan marad. Korlátozott mozgásteret adhatnának a cégeknek, például ott, ahol a dolgozók már jelenleg is dolgoznak ezen a két ünnepnapon, illetve külön figyelmet fordítanának azokra a régiókra, ahol speciális vallási és jogi szabályok érvényesek, mint például Elzász, Moselle vagy Saint-Pierre-et-Miquelon. Ugyanakkor a kormány hangsúlyozta:

kerülni kell a túl rugalmas megoldásokat, amelyek megkerülést tennének lehetővé, mint ahogyan az a szolidaritási nap esetében történt.

Bayrou érvelése szerint Franciaországban a teljes munkaidős alkalmazottak éves munkaideje (1673 óra) alacsonyabb a német (1790 óra) és az amerikai szintnél, ezért a termelés növelése a munkaidő emelésén keresztül szükséges.

A miniszterelnök a szociális partnerektől szeptember 1-ig várja a választ, hogy hajlandók-e tárgyalásokat kezdeni, amelyeket legkésőbb szeptember 30-ig le kellene zárni.

Az ügyrendet a Munka Törvénykönyve határozza meg, így a változtatást országos és ágazatközi szinten kell megvitatni.

A szakszervezetek máris élesen bírálták a kezdeményezést, és közös közleményben a munkanélküliek megbélyegzésének, valamint a munkaerőpiac deregulációjának „egyidejű megnyitásaként” jellemezték azt. Szeptember 1-jén közösen értékelik majd, milyen lépéseket tesznek a kormány tervei ellen, amelyeket „újabb társadalmi brutalitásnak” neveztek.

