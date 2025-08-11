Felcsaptak a lángok, evakuálás indult a kedvelt turistaparadicsomban

  • Megjelenítés
Törökország északnyugati részén, Canakkale tartományban heves erdőtüzek ellen küzdenek a tűzoltók, amelyeket erős szél táplál. A hatóságok elővigyázatosságból több száz lakos evakuálását rendelték el.

A tűz megfékezésén mintegy 700 személy dolgozik repülőgépekkel, helikopterekkel és szárazföldi járművekkel

- közölte Omer Toraman, a tartomány kormányzója az X közösségi platformon.

Az elővigyázatossági intézkedések részeként kiürítettek egy egyetemi kampuszt, valamint katonai és lakóövezeteket is. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a szükségtelen utazást, hogy a mentőjárművek szabadon közlekedhessenek.

A város repülőterét és a Dardanellák szorosát, valamint az autópálya egy szakaszát több órára lezárták hétfőn, majd napnyugta után újra megnyitották.

A Reuters felvételein látható, ahogy a lángok hatalmas erdőterületeket emésztenek fel, miközben sűrű füst száll az égbe. A helikopterek a Dardanellák szorosából merítettek vizet a tüzek oltásához, míg a vízszóró rendőrségi járművek a lakóépületekre átterjedt lángok megfékezésén dolgoztak.

A török meteorológiai szolgálat szerint a térségben a hőmérséklet elérte a 33 Celsius-fokot, miközben a szél sebessége óránként 66 kilométerig terjedt. A kormányzó tájékoztatása szerint mintegy 50 embert érintett a füst, akiket a közeli egészségügyi intézményekben kezeltek, de életveszélyes állapotról nem érkezett jelentés.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mehmet Yavas/Anadolu via Getty Images

