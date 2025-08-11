Fokozódik az űrverseny: atomerőművet építene a Holdon Amerika

Versenyben vagyunk Kínával a Holdért, és egy holdbázis működtetéséhez energiára van szükségünk

- mondta Sean Duffy közlekedési miniszter egy sajtótájékoztatón. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak össze kell szednie magát az űrversenyben.

A NASA maghasadáson alapuló felszíni energiatermelési projektje a korábbi Kilopower kezdeményezés továbbfejlesztése, amelynek célja viszonylag kis méretű és könnyű hasadási rendszerek létrehozása a Hold és a Mars felszínén való működéshez.

Míg korábban egy legalább 40 kilowattos rendszerről volt szó, amely a NASA szerint "30 háztartást látna el folyamatosan energiával 10 éven keresztül", a Politico értesülései szerint az űrügynökség most már egy 100 kilowattos reaktor megépítését tűzte ki célul.

Lemaradásban vagyunk. Minden erőforrásunkat és figyelmünket a Holdra jutásra kell összpontosítanunk

- hangsúlyozta Duffy, hozzátéve, hogy ez az űrkutatás következő fázisáról szól. A miniszter szerint a technológia kulcsfontosságú lesz az élet fenntartásához a Holdon,

ami később a Mars-utazások alapjául szolgálhat.

Még áprilisban számoltunk be róla, hogy a Kína és Oroszország által vezetett nemzetközi Hold-kutatási állomásnak (International Lunar Research Station, ILRS) is tervei között szerepel atomreaktor létesítése a Hold felszínén.

Címlapkép forrása: Shutterstock