Jó hírek a vasútról: éjféltől visszatér a forgalom a siklás után, de egy fontos részlet még várat magára

Ma éjféltől ismét közlekednek a vonatok Rákosrendezőn – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán.

A vezető arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a nyári vonatsiklás miatt keletkezett károk helyreállítása még folyamatban van, viszont a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték helyreállítását a MÁV munkatársai az elmúlt napokban elvégezték, így

ma éjféltől vissza tudják adni a forgalom számára az érintett szakaszon.

Arra is kitért, hogy egy váltó még javításra szorul, ez azonban a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást.

Hegyi Zsolt arról is beszámol, hogy a pályaszakasz évtizedek óta fennálló sebességkorlátozásainak megszüntetését célzó felújítási munkák részeként szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat terveznek végezni. A kialakult helyzet miatt azt kérte kollégáitól, hogy a sebességkorlátozásokat mielőbb szüntessék meg – erre várhatóan szeptemberben kerül majd sor.

Címlapkép forrása: Portfolio