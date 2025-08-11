Kánikula: várva várt hidegfront után jön az újabb fordulat

Megérkeztek a HungaroMet heti időjárás-előrejelzései, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint keddtől ismét egyre jobban melegszik a légkör, folytatódik a napos, száraz idő.

Időjárás hétfőn

Hétfőn a hidegfront mögött többfelé megélénkülő, keleten olykor megerősödő északi, északkeleti széllel hűvösebb levegő érkezik fölénk, így ma még 27 és 32 fok között alakul a csúcsérték.

Használjuk ki, hiszen keddtől ismét egyre jobban melegszik a légkör. Emellett folytatódik a napos, száraz idő

- fogalmaz előrejelzésében a meteorológiai szolgálat.

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

Csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul.

Késő este 22-23 fok valószínű.

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál 25.5, a Velencei-tó Agárdnál 26 fokos.

Időjárás kedden

Kedden felhőtlen vagy derült, zavartalanul napos idő várható, csapadék nem lesz

- írja a HungaroMet.

A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-34 fok között várható.

Időjárás szerdán

Szerdán felhőtlen, csapadékmentes idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel - közölte a meteorológiai szolgálat. Hajnalban általában 10-16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek.

Délutánra 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön nagy eséllyel marad a felhőtlen idő, csapadék nélkül.

A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12-17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33-38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás pénteken

Pénteken derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban döntően 13-18, délután 34-39 fok között valószínű.

Időjárás szombaton

Többnyire napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, az északnyugati, északi tájakon már nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14-19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-40 fok között várható.

Időjárás vasárnap

Sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar.

Az északias szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-37 fok között alakulhat.

