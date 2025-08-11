Megjött a hír, amire minden magyar várt - De nem örülhetünk túlságosan

A hétvégi rekordmeleg és trópusi éjszaka után

hétfőn átmenetileg enyhül a hőség.

A hidegfront hatására a csúcshőmérsékletek 24 és 32 fok között alakulnak, ami országos átlagban 7 fokkal alacsonyabb, mint az előző nap mért értékek.

A lehűlés különösen jelentős az Alpokalján és az Alföld egyes részein, ahol a hőmérséklet-csökkenés meghaladhatja a 10 fokot is.

Az enyhülés azonban csak rövid ideig tart. A meteorológiai előrejelzések szerint kedden ismét melegedés kezdődik, és

a következő napokban fokozatosan visszatérnek a 35 fok feletti maximumok.

A csapadékhiány továbbra is fennmarad, az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható eső.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images