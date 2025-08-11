  • Megjelenítés
Megjött a hír, amire minden magyar várt - De nem örülhetünk túlságosan
Gazdaság

Megjött a hír, amire minden magyar várt - De nem örülhetünk túlságosan

Portfolio
A vasárnapi rekordmeleg után átmeneti enyhülést hoz a hidegfront, de a kánikula hamarosan visszatér - írta az Időkép.

A hétvégi rekordmeleg és trópusi éjszaka után

hétfőn átmenetileg enyhül a hőség.

A hidegfront hatására a csúcshőmérsékletek 24 és 32 fok között alakulnak, ami országos átlagban 7 fokkal alacsonyabb, mint az előző nap mért értékek.

A lehűlés különösen jelentős az Alpokalján és az Alföld egyes részein, ahol a hőmérséklet-csökkenés meghaladhatja a 10 fokot is.

Az enyhülés azonban csak rövid ideig tart. A meteorológiai előrejelzések szerint kedden ismét melegedés kezdődik, és

a következő napokban fokozatosan visszatérnek a 35 fok feletti maximumok.

A csapadékhiány továbbra is fennmarad, az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható eső.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
litium-energetika-építkezés-fejlesztés-gyár-infrastruktúra-ipar-környezet-létesítmény-technológia
Portfolio signature
Váratlan dolog történt, kilőtt a kritikus anyag ára
Pénzcentrum
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility