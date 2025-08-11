Megmérgezte magát a férfi, aki vakon követte a ChatGPT tanácsait

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Az Annals of Internal Medicine tudományos folyóiratban publikált esettanulmány szerint egy 60 éves férfi súlyos mérgezéses tünetekkel került kórházba, miután a mesterséges intelligencia által javasolt étrendmódosítást követte. A páciens - akinek személyazonosságát és tartózkodási helyét nem hozták nyilvánosságra - kezdetben azt feltételezte, hogy szomszédja mérgezi őt.

Az orvosi vizsgálatok során paranoia és hallucinációk jelentkeztek a betegnél, ami a nehézfémmérgezés tüneteire emlékeztetett. A további elemzések azonban bromizmus jelenlétét mutatták ki, amely a

nátrium-bromid túlzott fogyasztásának következménye.

A diagnózis felállítása után a páciens elárulta, hogy a ChatGPT-től kért tanácsot sófogyasztásának csökkentésére. A mesterséges intelligencia azt javasolta, hogy a konyhasót (nátrium-klorid) cserélje le az általa egészségesebbnek vélt nátrium-bromidra.

A férfi három hónapon keresztül követte ezt a tanácsot, mielőtt egészségi állapota jelentősen leromlott.

A nátrium-bromid rendszeres fogyasztása rendkívül veszélyes. Bár a 19. században nyugtató hatása miatt gyógyszerként alkalmazták, toxikus mellékhatásai miatt napjainkban már csak korlátozott területeken használják: elsősorban az állatgyógyászatban, valamint a vegyiparban fertőtlenítőszerek összetevőjeként és olajfúró tornyokban a fúrófolyadék sűrűségének szabályozására.

A tanulmány nem részletezi, hogy a ChatGPT mely verziója adta a veszélyes tanácsot, és azt sem, hogy pontosan milyen kérdésre milyen indoklással javasolta a nátrium-bromidot.

Szerencsére a férfi nem szenvedett maradandó egészségkárosodást a mérgezés következtében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images