Megsemmisítették a bővítési engedélyt: határérték feletti nikkel a dolgozóknál a magyar akkuüzemben

A SungEel Kft. bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozója körül újra kiéleződött a vita, miután a hatóság idén tavasszal engedélyezte a kapacitásbővítést, noha a cégnek több korábbi környezetvédelmi jogsértése is volt. Az Átlátszó friss cikke szerint dolgozók szervezetében határérték feletti nikkelszennyezést mutattak ki, miközben a helyiek petícióval tiltakoznak és a hatósági vizsgálatok még zajlanak.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, sok probléma adódott már a a SungEel Kft. bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó üzemével. 2024 nyarán a Nógrád Megyei Kormányhivatal ideiglenesen felfüggesztette az egység működését, miután több súlyos szabálytalanságot tárt fel, köztük engedély nélküli hulladékexportot, jogsértő hulladékkódolást, illegális tárolást és veszélyes vegyi anyagok jelenlétét az üzemi területen. Az engedélyt bevonták, az üzem csak akkor indulhatott újra, amikor a cég a hatóság szerint megszüntette a jogsértő állapotokat és elszállíttatta a kifogásolt hulladékot. A működés újraindítását szigorúbb ellenőrzéshez kötötték.

Az Átlátszó most arról számolt be, hogy a cég bővítési engedélyét megsemmisítették a helyi hatóságok.

Ugyan 2025 áprilisában a Nógrád Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi engedélyt adott a bátonyterenyei üzem kapacitásbővítésére, amellyel a telephely évi 27 400 tonna akkumulátorhulladék feldolgozására vált jogosulttá. A döntés a cég több korábbi környezetvédelmi jogsértése miatt vitát váltott ki, és a bővítés engedélyezése idején is fennálltak a lakossági és önkormányzati aggályok, ezért jött a felülvizsgálat.

A portál szerint az engedély kiadása után több dolgozó független laborvizsgálaton határérték feletti nikkelszennyezést mutató eredményt kapott, ami arra utal, hogy a munkakörnyezet továbbra sem biztosítja az egészségvédelmi feltételeket. Bár a munkavállalók ezt jelezték a cégnek és a hatóságoknak, eddig érdemi intézkedésről nincs hír.

A kapacitásbővítést a helyi lakosság jelentős része ellenzi.

Májusban fórumot tartottak, és több ezer aláírással ellátott petíciót nyújtottak be, amelyben a veszélyes hulladék városközpontban történő feldolgozása ellen tiltakoztak. A tiltakozáshoz csatlakozott Berki Sándor független országgyűlési képviselő is, aki a petíció kezdeményezője volt, és hangsúlyozta, hogy a tervezett bővítés komoly környezeti és egészségügyi kockázatot hordoz.

Az Átlátszó beszámolója szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatal áprilisban utóellenőrzést végzett a bátonyterenyei üzemben, amelynek keretében a dolgozók nikkelterhelését is vizsgálja, de az eljárás még nem zárult le. Bár a SungEel nyilvánosan azt állítja, hogy szabályosan és átláthatóan működik, a hatósági vizsgálatok és a dolgozói egészségügyi adatok alapján több kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt.

