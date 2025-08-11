  • Megjelenítés
Megüzente Trump: erre a termékre biztosan nem vet ki vámot

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyra nem fognak vámot kivetni, de további részleteket nem közölt.

Az aranyra nem vetünk ki vámot!

- írta az elnök a közösségi média fiókján közzétett nyilatkozatában, további részletek ismertetése nélkül.

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján a kínai-amerikai vámokról is kérdezték. Ám kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy meghosszabbítja-e az augusztus 12-i határidőt a kínai árukra kivetett magasabb vámok ügyében.

Majd meglátjuk, mi történik

- mondta Trump, miközben dicsérte Kína együttműködését az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.

Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak

- jelentette ki az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A Peking és Washington közötti "vámfegyverszünet" augusztus 12-én jár le. Ha nem hosszabbítják meg, az amerikai vámok a kínai árukra 145%-ra emelkednek, míg a kínai vámok az amerikai termékekre 125%-ra nőnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

