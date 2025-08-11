Megüzente Trump: erre a termékre biztosan nem vet ki vámot

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyra nem fognak vámot kivetni, de további részleteket nem közölt.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy az aranyra nem vonatkoznak majd vámok.

Az aranyra nem vetünk ki vámot!

- írta az elnök a közösségi média fiókján közzétett nyilatkozatában, további részletek ismertetése nélkül.

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján a kínai-amerikai vámokról is kérdezték. Ám kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy meghosszabbítja-e az augusztus 12-i határidőt a kínai árukra kivetett magasabb vámok ügyében.

Majd meglátjuk, mi történik

- mondta Trump, miközben dicsérte Kína együttműködését az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.

Nagyon jól haladunk Kínával. Ahogy valószínűleg hallották, hatalmas vámokat fizetnek az Egyesült Államoknak

- jelentette ki az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A Peking és Washington közötti "vámfegyverszünet" augusztus 12-én jár le. Ha nem hosszabbítják meg, az amerikai vámok a kínai árukra 145%-ra emelkednek, míg a kínai vámok az amerikai termékekre 125%-ra nőnek.

Forrás: Reuters

