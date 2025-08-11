Riasztó jelek érkeznek Európa gazdasági motorjából: tömeges vállalati bedőlés indult

A német vállalati fizetésképtelenségek száma jelentősen megugrott júliusban, ami komoly kihívást jelent Friedrich Merz kancellár gazdaságélénkítő törekvéseinek.

A német statisztikai hivatal hétfői közleménye szerint

a júliusban regisztrált vállalati fizetésképtelenségek száma 19,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A hivatal előzetes adatokra hivatkozott, megjegyezve, hogy a fizetésképtelenségi eljárások többségét általában három hónappal a regisztrálás előtt kezdeményezik.

A májusi végleges adatokra vonatkozóan a hivatal közölte, hogy a regisztrált fizetésképtelenségek száma 5,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, miközben a hitelezői követelések összege 3,4 milliárd euróról 3,2 milliárd euróra csökkent.

