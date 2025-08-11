  • Megjelenítés
Szeméttelepre vágnák az amerikai termékeket Trump keménykedése után a feltörekvő nagyhatalomnál
Az amerikai vállalatok, köztük a McDonald's, a Coca-Cola, az Amazon és az Apple bojkottfelhívásokkal néznek szembe Indiában, miután Donald Trump 50%-os vámot vetett ki az indiai árukra. Az üzleti vezetők és Narendra Modi miniszterelnök támogatói Amerika-ellenes hangulatot szítanak, és a hazai termékek vásárlására buzdítanak – írja a Reuters.

India kulcsfontosságú piac az amerikai márkák számára, amelyek gyorsan terjeszkedtek a növekvő tehetős fogyasztói bázis kiszolgálására.

Az országban a WhatsApp a legnagyobb felhasználói bázissal rendelkezik, a Domino's pedig több étteremmel van jelen, mint bármely más márka.

Bár egyelőre nincs jele az értékesítés visszaesésének, a közösségi médiában és azon kívül is egyre erősebb a helyi termékek vásárlására és az amerikai termékek elutasítására irányuló mozgalom. A vámok bevezetése megrázta az exportőröket és rontotta Új-Delhi és Washington kapcsolatát.

Az indiai Wow Skin Science társalapítója, Manish Chowdhary LinkedIn-videóüzenetben sürgette a gazdálkodók és startupok támogatását, hogy a "Made in India" globális megszállottsággá váljon.

Sorban álltunk több ezer mérföldről érkező termékekért, miközben saját gyártóink figyelemért küzdenek saját országukban

– mondta.

Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi vasárnap "különleges felhívást" intézett az önellátás érdekében, kijelentve, hogy az indiai technológiai vállalatok a világnak gyártanak termékeket, de "most eljött az ideje, hogy nagyobb prioritást adjunk India szükségleteinek".

A Modi pártjához kötődő Swadeshi Jagran Manch csoport vasárnap kisebb nyilvános tüntetéseket szervezett Indiában, arra buzdítva az embereket, hogy bojkottálják az amerikai márkákat. "Ez a nacionalizmus, a hazafiság felhívása" - mondta Ashwani Mahajan, a csoport társszervezője a Reutersnek.

A közösségi médiában a csoport egyik kampánya a "Bojkottáljuk a külföldi éttermláncokat" címet viseli, amelyen a McDonald's és sok más étterem logója szerepel.

Ennek ellenére sokan továbbra is ragaszkodnak az amerikai termékekhez. Egy uttar pradeshi McDonald's-vendég például úgy nyilatkozott: "A vámok a diplomácia kérdései, a McPuff szendvicsemet és a kávémat nem kellene belekeverni."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

