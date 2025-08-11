India kulcsfontosságú piac az amerikai márkák számára, amelyek gyorsan terjeszkedtek a növekvő tehetős fogyasztói bázis kiszolgálására.
Az országban a WhatsApp a legnagyobb felhasználói bázissal rendelkezik, a Domino's pedig több étteremmel van jelen, mint bármely más márka.
Bár egyelőre nincs jele az értékesítés visszaesésének, a közösségi médiában és azon kívül is egyre erősebb a helyi termékek vásárlására és az amerikai termékek elutasítására irányuló mozgalom. A vámok bevezetése megrázta az exportőröket és rontotta Új-Delhi és Washington kapcsolatát.
Az indiai Wow Skin Science társalapítója, Manish Chowdhary LinkedIn-videóüzenetben sürgette a gazdálkodók és startupok támogatását, hogy a "Made in India" globális megszállottsággá váljon.
Sorban álltunk több ezer mérföldről érkező termékekért, miközben saját gyártóink figyelemért küzdenek saját országukban
– mondta.
Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi vasárnap "különleges felhívást" intézett az önellátás érdekében, kijelentve, hogy az indiai technológiai vállalatok a világnak gyártanak termékeket, de "most eljött az ideje, hogy nagyobb prioritást adjunk India szükségleteinek".
A Modi pártjához kötődő Swadeshi Jagran Manch csoport vasárnap kisebb nyilvános tüntetéseket szervezett Indiában, arra buzdítva az embereket, hogy bojkottálják az amerikai márkákat. "Ez a nacionalizmus, a hazafiság felhívása" - mondta Ashwani Mahajan, a csoport társszervezője a Reutersnek.
A közösségi médiában a csoport egyik kampánya a "Bojkottáljuk a külföldi éttermláncokat" címet viseli, amelyen a McDonald's és sok más étterem logója szerepel.
Ennek ellenére sokan továbbra is ragaszkodnak az amerikai termékekhez. Egy uttar pradeshi McDonald's-vendég például úgy nyilatkozott: "A vámok a diplomácia kérdései, a McPuff szendvicsemet és a kávémat nem kellene belekeverni."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szeméttelepre vágnák az amerikai termékeket Trump keménykedése után a feltörekvő nagyhatalomnál
Bojkottfelhívások érik az amerikai vállalatokat Indiában az USA által kivetett vámok miatt
Merz ellen fordultak párttársai az izraeli fegyverszállítások leállítása miatt
A német kancellár nem egyeztettett a drasztikus lépés meghozása előtt.
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Nem erre számítottak.
Elon Musk nem lassít: most a brit villamosenergia-piacot vette célba
Új területet hódít meg.
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Lángra kapott a műszergyár.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Hőhullámok bénítják meg a világgazdaságot
A hőhullámok hatására 0,5 százalékponttal csökkenhet az európai GDP.
Elárulta a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon
Mariia Lukash-sal beszélgettünk.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.