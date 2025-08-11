Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten 25 százalékos kiegészítő vámot vetett ki az indiai termékekre, válaszul Delhi orosz olajvásárlásaira.

Ezzel az indiai exportra kivetett teljes vámteher 50 százalékra emelkedett, ami az amerikai kereskedelmi partnerek között az egyik legmagasabb érték.

Pankaj Chaudhary, India pénzügyminiszter-helyettese egy képviselői kérdésre adott írásos válaszában közölte, hogy a hétfői becslés már figyelembe vette a Trump által kezdetben kivetett 25 százalékos vámot.

A Kereskedelmi Minisztérium kapcsolatban áll minden érintettel, beleértve az exportőröket és az iparági szereplőket is, hogy visszajelzést kapjon a helyzetértékelésükről

– tette hozzá Chaudhary.

Az Egyesült Államok és India - a világ legnagyobb, illetve ötödik legnagyobb gazdasága - közötti áruforgalom értéke az indiai kormány becslései szerint mintegy 87 milliárd dollárt tett ki az elmúlt pénzügyi évben.

India az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett a nyugati szankciók bevezetése után.

Az amerikai és EU-s vezetés is számtalanszor bírálta Delhit miatt. Most Donald Trump az előtt jelentett be szankcióval felérő vámokat, hogy pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, ahol az ukrajnai háborúban kötendő tűzszünetről tárgyalnak majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images