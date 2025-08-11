Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten 25 százalékos kiegészítő vámot vetett ki az indiai termékekre, válaszul Delhi orosz olajvásárlásaira.
Ezzel az indiai exportra kivetett teljes vámteher 50 százalékra emelkedett, ami az amerikai kereskedelmi partnerek között az egyik legmagasabb érték.
Pankaj Chaudhary, India pénzügyminiszter-helyettese egy képviselői kérdésre adott írásos válaszában közölte, hogy a hétfői becslés már figyelembe vette a Trump által kezdetben kivetett 25 százalékos vámot.
A Kereskedelmi Minisztérium kapcsolatban áll minden érintettel, beleértve az exportőröket és az iparági szereplőket is, hogy visszajelzést kapjon a helyzetértékelésükről
– tette hozzá Chaudhary.
Az Egyesült Államok és India - a világ legnagyobb, illetve ötödik legnagyobb gazdasága - közötti áruforgalom értéke az indiai kormány becslései szerint mintegy 87 milliárd dollárt tett ki az elmúlt pénzügyi évben.
India az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett a nyugati szankciók bevezetése után.
Az amerikai és EU-s vezetés is számtalanszor bírálta Delhit miatt. Most Donald Trump az előtt jelentett be szankcióval felérő vámokat, hogy pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, ahol az ukrajnai háborúban kötendő tűzszünetről tárgyalnak majd.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szeméttelepre vágnák az amerikai termékeket Trump keménykedése után a feltörekvő nagyhatalomnál
Bojkottfelhívások érik az amerikai vállalatokat Indiában az USA által kivetett vámok miatt
Merz ellen fordultak párttársai az izraeli fegyverszállítások leállítása miatt
A német kancellár nem egyeztettett a drasztikus lépés meghozása előtt.
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Nem erre számítottak.
Elon Musk nem lassít: most a brit villamosenergia-piacot vette célba
Új területet hódít meg.
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Lángra kapott a műszergyár.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Hőhullámok bénítják meg a világgazdaságot
A hőhullámok hatására 0,5 százalékponttal csökkenhet az európai GDP.
Elárulta a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon
Mariia Lukash-sal beszélgettünk.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.