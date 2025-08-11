Új kézben a világ legdrágább tojásai

A Gemfields Group 50 millió dollárért eladta a Fabergét az SMG Capitalnak.

A színes drágaköveket bányászó vállalat hétfőn jelentette be a tranzakciót, amely lezárja a tavaly év végén kezdett üzleti felülvizsgálatot.

A Gemfields 2012-ben vásárolta meg az ékszerkészítőt, hogy erősítse drágakő üzletágát és a márkanevet felhasználja ékszereinek népszerűsítésére.

A Fabergé, amely luxus ékszerek, órák és egyedi megrendelésre készült darabok gyártásával foglalkozik, 1842-ben Gustav Fabergé alapította.

A cég leginkább az orosz cári család számára 1885 és 1916 között készített 50 ékköves tojásáról ismert.

A Fabergé-ház működésének az orosz forradalom vetett véget, amikor a bolsevikok lefoglalták a műhelyeket, leállították a termelést, a család pedig elmenekült. A márka 2009-ben indult újra, ekkor mutatták be az első kollekciót 1917 óta.

A Gemfields közölte, hogy

az ügyletből származó bevételt mozambiki és zambiai bányászati tevékenységeinek finanszírozására fordítja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Peter Macdiarmid/Getty Images