  • Megjelenítés
Új kézben a világ legdrágább tojásai
Gazdaság

Új kézben a világ legdrágább tojásai

Portfolio
A Gemfields Group 50 millió dollárért eladta a Fabergét az SMG Capitalnak.

A színes drágaköveket bányászó vállalat hétfőn jelentette be a tranzakciót, amely lezárja a tavaly év végén kezdett üzleti felülvizsgálatot.

A Gemfields 2012-ben vásárolta meg az ékszerkészítőt, hogy erősítse drágakő üzletágát és a márkanevet felhasználja ékszereinek népszerűsítésére.

A Fabergé, amely luxus ékszerek, órák és egyedi megrendelésre készült darabok gyártásával foglalkozik, 1842-ben Gustav Fabergé alapította.

A cég leginkább az orosz cári család számára 1885 és 1916 között készített 50 ékköves tojásáról ismert.

A Fabergé-ház működésének az orosz forradalom vetett véget, amikor a bolsevikok lefoglalták a műhelyeket, leállították a termelést, a család pedig elmenekült. A márka 2009-ben indult újra, ekkor mutatták be az első kollekciót 1917 óta.

A Gemfields közölte, hogy

az ügyletből származó bevételt mozambiki és zambiai bányászati tevékenységeinek finanszírozására fordítja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Peter Macdiarmid/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
litium-energetika-építkezés-fejlesztés-gyár-infrastruktúra-ipar-környezet-létesítmény-technológia
Portfolio signature
Váratlan dolog történt, kilőtt a kritikus anyag ára
Pénzcentrum
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility