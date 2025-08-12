Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!

Az elmúlt hónapban két hétvégén is exportos volt a hazai villamosenergia importszaldó. Július 12-13-án és 19-20-án egyaránt magasabb volt a napi áramkivitel a behozatalnál.
2025 első hét hónapjában ezzel már összesen 13 ilyen napot produkált Magyarország,
ami jelentős részben az óriási napenergia kapacitásoknak köszönhető.
Részleteiben vizsgálva áprilisban öt, májusban három, júniusban egy exportos napot regisztrált az átviteli rendszerirányító (MAVIR). A havi összesítés is kiugró eredményeket mutat: míg az elmúlt 12 évben egyetlen alkalommal sem alakult 15 százalék alatti szinten az áramimport aránya a hazai villamosenergia-forgalomban,
addig április óta zsinórban negyedik hónapja kisebb a behozatal részesedése
- egészen pontosan 10, 13,5, 13,7 és 12,1 százalék.
A szaktárca közlése szerint Magyarországon ma már több mint 310 ezer naperőmű üzemmel, beépített teljesítményük immár túlnőtte a 8000 MW-ot. A MAVIR honlapján elérhető adatok alapján a lakossági napelemek (HMKE) jelenleg, közel felhőmentes időjárási körülmények között 1800 MW körül, míg az ipari PV-k kb. 3500 MW-ot termelnek - és ebbe még nincsenek benne a saját célra termelők (SCTE). Összességében tehát az ábra szerinti jelenlegi pillanatnyi rendszerterhelési arány (6200 MW) 85%-át fedezni lehetne az itthoni napelemekből optimális esetben.
Utóbbi viszont csak egy elméleti szám, hiszen többek között hálózatstabilizációs okok miatt szükség van a rendszerben zsinóráram- és rugalmas-termelőkre (Paks, gázerőművek) is - ahogy az jól látszik az ábrán is (két féle kékkel jelölt sávok). Ez pedig azt eredményezi, hogy a szabályozhatatlan (tehát visszwatt nélküli) vagy olyan napelemek, amelyek üzemeltetése még kedvezőtlen piaci árkörnyezet során is megéri (gondoljunk csak a KÁT rendszerre) továbbra is jelentős mennyiségben termelnek, így a felesleges mennyiséget tárolási kapacitások hiányában külföldre kell exportálni.
Míg a reggeli, napsütéses óráktól kezdve (08:00) dúskálunk az áramban, addig a naplemente előrehaladtával (17:00-tól) gyorsan beköszönt az import időszaka. Ez a tandem remekül látszik a szürkével jelölt zónákban: a teljes rendszerterheléshez viszonyítva míg nappal egy 2000-2500 MW-os mennyiséget szükséges kiszállítani az országból, addig hasonló mennyiségben kell "ugyanezt" visszaimportálni esténként.
Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen áron történik az export és import. Míg a nappali kivitel általában alacsonyabb, egyre többször nulla vagy negatív áron történik meg (hiszen az egész régióra jellemző ilyenkor a napelemes túltermelés), addig ugyanez éppen fordítva jellemző az esti időszakra, amikor magas áron hozzuk be a hiánycikké váló többlet áramot.
Ezért is válik egyre fontosabbá azoknak a villamosenergia-tárolására alkalmas eszköznek az elterjedése, amelyek nemcsak a kínálat/keresleti problémákra nyújthatnak segítséget, hanem a hálózat kiegyenlítettségében is (aFRR, mFRR). A hazai akkumulátoros tárolókapacitás jelenleg még minimális (114,7 MW), ami a magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképességének 1%-át adja csak - emiatt a rendszer szintű hatásuk egyelőre korlátozott.
Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook
Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!
Nem mindennek árt a napsütés.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Az infláció viszont nem változott.
Óriási infláció tarolja le Romániát
Jön az árrobbanás.
Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Átvette a hatalmat a főváros felett?
Három részvény, ami a Wall Street-i elemzők nagy kedvence most
Egy dolog közös bennük.
Veszélyes "lopakodó" parazitát fedeztek fel a tudósok, amely képes kiiktatni az emberi fájdalomérzetet
Nagy hasznunkra válhat még a féreg leleplezett tulajdonsága.
Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult
Kiterjedt anticiklon hozta el a kánikulát.
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
Új előrejelzés érkezett.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.