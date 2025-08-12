Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!

Az elmúlt hónapban két hétvégén is exportos volt a hazai villamosenergia importszaldó. Július 12-13-án és 19-20-án egyaránt magasabb volt a napi áramkivitel a behozatalnál.

2025 első hét hónapjában ezzel már összesen 13 ilyen napot produkált Magyarország,

ami jelentős részben az óriási napenergia kapacitásoknak köszönhető.

Részleteiben vizsgálva áprilisban öt, májusban három, júniusban egy exportos napot regisztrált az átviteli rendszerirányító (MAVIR). A havi összesítés is kiugró eredményeket mutat: míg az elmúlt 12 évben egyetlen alkalommal sem alakult 15 százalék alatti szinten az áramimport aránya a hazai villamosenergia-forgalomban,

addig április óta zsinórban negyedik hónapja kisebb a behozatal részesedése

- egészen pontosan 10, 13,5, 13,7 és 12,1 százalék.

A szaktárca közlése szerint Magyarországon ma már több mint 310 ezer naperőmű üzemmel, beépített teljesítményük immár túlnőtte a 8000 MW-ot. A MAVIR honlapján elérhető adatok alapján a lakossági napelemek (HMKE) jelenleg, közel felhőmentes időjárási körülmények között 1800 MW körül, míg az ipari PV-k kb. 3500 MW-ot termelnek - és ebbe még nincsenek benne a saját célra termelők (SCTE). Összességében tehát az ábra szerinti jelenlegi pillanatnyi rendszerterhelési arány (6200 MW) 85%-át fedezni lehetne az itthoni napelemekből optimális esetben.

Az erőművi termelés primer források megoszlása szerint és az export-import szaldó - Forrás: MAVIR

Utóbbi viszont csak egy elméleti szám, hiszen többek között hálózatstabilizációs okok miatt szükség van a rendszerben zsinóráram- és rugalmas-termelőkre (Paks, gázerőművek) is - ahogy az jól látszik az ábrán is (két féle kékkel jelölt sávok). Ez pedig azt eredményezi, hogy a szabályozhatatlan (tehát visszwatt nélküli) vagy olyan napelemek, amelyek üzemeltetése még kedvezőtlen piaci árkörnyezet során is megéri (gondoljunk csak a KÁT rendszerre) továbbra is jelentős mennyiségben termelnek, így a felesleges mennyiséget tárolási kapacitások hiányában külföldre kell exportálni.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

Míg a reggeli, napsütéses óráktól kezdve (08:00) dúskálunk az áramban, addig a naplemente előrehaladtával (17:00-tól) gyorsan beköszönt az import időszaka. Ez a tandem remekül látszik a szürkével jelölt zónákban: a teljes rendszerterheléshez viszonyítva míg nappal egy 2000-2500 MW-os mennyiséget szükséges kiszállítani az országból, addig hasonló mennyiségben kell "ugyanezt" visszaimportálni esténként.

Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen áron történik az export és import. Míg a nappali kivitel általában alacsonyabb, egyre többször nulla vagy negatív áron történik meg (hiszen az egész régióra jellemző ilyenkor a napelemes túltermelés), addig ugyanez éppen fordítva jellemző az esti időszakra, amikor magas áron hozzuk be a hiánycikké váló többlet áramot.

A híres kacsa-árgörbe, ami a napelemes termelést tükrözi vissza, csak éppen fordítva - Forrás: HUPX

Ezért is válik egyre fontosabbá azoknak a villamosenergia-tárolására alkalmas eszköznek az elterjedése, amelyek nemcsak a kínálat/keresleti problémákra nyújthatnak segítséget, hanem a hálózat kiegyenlítettségében is (aFRR, mFRR). A hazai akkumulátoros tárolókapacitás jelenleg még minimális (114,7 MW), ami a magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképességének 1%-át adja csak - emiatt a rendszer szintű hatásuk egyelőre korlátozott.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook