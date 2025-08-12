Borzasztó hír érkezett Németországból

- A mutató tavaly novemberben tért vissza a pozitív tartományba, miután hat hónapig negatív sávban ingadozott, majd áprilisban az Egyesült Államok kereskedelempolitikai intézkedéseit övező bizonytalanság következtében ismét negatív tartományba esett, május óta azonban ismét pozitív sávban van.
- A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyancsak romlott, az augusztusi mutatószám mínusz 68,6 pontra süllyedt a júliusi mínusz 59,5 pontról. Szakértők kevésbé romló, mínusz 65,0 pontos mutatóra számítottak.
- A ZEW megjegyzi, hogy a szakértők csalódottak az Egyesült Államok és az EU között létrejött kereskedelmi megállapodás miatt, különösen a vegyipar és a gyógyszeripar kilátásai romlanak, de a gépipar és a fémipar, valamint az autóipar is súlyosan érintett.
- A ZEW hat hónapra előretekintő
euróövezeti gazdasági hangulatmutatója a júliusi plusz 36,1 pontról plusz 25,1 pontra gyengült,az elemzői várakozások átlagában plusz 28,1 pont szerepelt.
- A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet 1991 óta havi rendszerességgel végzi felmérését. A megkérdezett mintegy 350 bank, biztosító és nagy ipari vállalat pénzügyi elemzői mínusz 100 és plusz 100 pont közötti tartományban értékelhetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
