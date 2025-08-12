  • Megjelenítés
Borzasztó hír érkezett Németországból
Gazdaság

Borzasztó hír érkezett Németországból

MTI
Elemzők által vártnál is jelentősebben romlott a ZEW gazdaságkutató intézet németországi gazdasági hangulatindexe az intézet honlapján kedden közölt adatok alapján. A ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe 34,7 pontra esett a júliusi 52,7 pontról, a romlás nagyobb volt a várt 39,5 pontnál.
  • A mutató tavaly novemberben tért vissza a pozitív tartományba, miután hat hónapig negatív sávban ingadozott, majd áprilisban az Egyesült Államok kereskedelempolitikai intézkedéseit övező bizonytalanság következtében ismét negatív tartományba esett, május óta azonban ismét pozitív sávban van.
  • A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyancsak romlott, az augusztusi mutatószám mínusz 68,6 pontra süllyedt a júliusi mínusz 59,5 pontról. Szakértők kevésbé romló, mínusz 65,0 pontos mutatóra számítottak.
  • A ZEW megjegyzi, hogy a szakértők csalódottak az Egyesült Államok és az EU között létrejött kereskedelmi megállapodás miatt, különösen a vegyipar és a gyógyszeripar kilátásai romlanak, de a gépipar és a fémipar, valamint az autóipar is súlyosan érintett.
  • A ZEW hat hónapra előretekintő

    euróövezeti gazdasági hangulatmutatója a júliusi plusz 36,1 pontról plusz 25,1 pontra gyengült,

    az elemzői várakozások átlagában plusz 28,1 pont szerepelt.
  • A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet 1991 óta havi rendszerességgel végzi felmérését. A megkérdezett mintegy 350 bank, biztosító és nagy ipari vállalat pénzügyi elemzői mínusz 100 és plusz 100 pont közötti tartományban értékelhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
0 GettyImages 1388382721-digitális-életmód-idősek-laptop-nyugdíjas-otthon-tanulás-technológia-telefon
Gazdaság
Veszélyes kockázat a nyugdíjrendszerben – ez vezetett idáig a szakértő szerint
Pénzcentrum
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility