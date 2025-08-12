Csődveszélybe került a lassan 100 éves magyar gyár, több száz munkahely szűnhet meg

A lap forrásai szerint a Nitrogénművek

hónapok óta álló pétfürdői üzemének júliusi újraindítása meghiúsult, mert a vállalat nem kapta meg a működéshez szükséges hatósági engedélyt.

A gyártás elindításának további késlekedése a cég csődjét és több száz munkahely megszűnését eredményezheti. A kormányhivatal azért nem adta meg az ehhez szükséges engedélyt, mert álláspontjuk szerint az üzem egy része nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

Az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. 2022-ben a megemelkedett gázárak miatt állították le a termelést, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége is, amit végül elvetettek.

A vállalat idén is egyszer komoly krízishelyzettel nézett szembe, amikor nem tudta visszafizetni a kötvényeseitől kölcsönkapott 200 millió eurót. A hónapokig tartó tárgyalások után június elején sikerült megállapodniuk a hitelezőkkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images