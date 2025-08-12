Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult

Kiterjedt anticiklon hatására borult vörösbe Európa: van, ahol 40 fok feletti hőmérsékletet mérnek - számolt be a HungaroMet.

Egy kiterjedt anticiklon hatására Európa nagyobb részén szinte felhőtlen az ég.

Tombol a nyár, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40 fokot a hőmérséklet

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésben.

Sokfelé van érvényben hőségriasztás. Felhő, csapadék, illetve 25 fok alatti maximum mindössze az anticiklon északi és keleti peremén fordul elő

Forrás: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images