  • Megjelenítés
Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult
Gazdaság

Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult

Portfolio
Kiterjedt anticiklon hatására borult vörösbe Európa: van, ahol 40 fok feletti hőmérsékletet mérnek - számolt be a HungaroMet.

Egy kiterjedt anticiklon hatására Európa nagyobb részén szinte felhőtlen az ég. 

Tombol a nyár, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40 fokot a hőmérséklet

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésben.

Sokfelé van érvényben hőségriasztás. Felhő, csapadék, illetve 25 fok alatti maximum mindössze az anticiklon északi és keleti peremén fordul elő

nyarihosegkanikulahungaromet
Forrás: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bukarest románia piac zöldség gyümölcs
Gazdaság
Óriási infláció tarolja le Romániát
Pénzcentrum
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility