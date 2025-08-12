Egyszerre három helyen borult lángba Görögország

Több, a turisták által is kedvelt görögországi régióból jelentettek tűzvészeket kedden, Zakintosz szigetén evakuáltak egy szállodát is.

A Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is.

Az ERT görög közszolgálati televízió úgy tudja, Kefalónián a lángok egyelőre nem fenyegetnek lakott területeket, mindazonáltal a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt. A tüzek miatt az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma már az ország körülbelül egyharmadára adott ki második legmagasabb fokozatú riasztást, egyebek között a Peloponnészoszi-félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.

A tárca óvatosságra intett, valamint a tűzgyújtás mellőzésére szólította fel a lakosságot. Az elhúzódó szárazság és az erős szelek nehezítik az oltási munkálatokat. A meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is. Mindeközben az ellenzék bírálta a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit, mert szerinte nem fektetett elegendő hangsúlyt a megelőzésre.

