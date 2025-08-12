  • Megjelenítés
Egyszerre három helyen borult lángba Görögország
Gazdaság

Egyszerre három helyen borult lángba Görögország

Portfolio
Több, a turisták által is kedvelt görögországi régióból jelentettek tűzvészeket kedden, Zakintosz szigetén evakuáltak egy szállodát is.

A Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is.

Az ERT görög közszolgálati televízió úgy tudja, Kefalónián a lángok egyelőre nem fenyegetnek lakott területeket, mindazonáltal a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt. A tüzek miatt az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma már az ország körülbelül egyharmadára adott ki második legmagasabb fokozatú riasztást, egyebek között a Peloponnészoszi-félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.

A tárca óvatosságra intett, valamint a tűzgyújtás mellőzésére szólította fel a lakosságot. Az elhúzódó szárazság és az erős szelek nehezítik az oltási munkálatokat. A meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is. Mindeközben az ellenzék bírálta a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit, mert szerinte nem fektetett elegendő hangsúlyt a megelőzésre.

Kapcsolódó cikkünk

Felcsaptak a lángok, evakuálás indult a kedvelt turistaparadicsomban

Hatalmas tűz volt Magyarországon - Órákon át harcoltak a tűzoltók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bukarest románia piac zöldség gyümölcs
Gazdaság
Óriási infláció tarolja le Romániát
Pénzcentrum
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility