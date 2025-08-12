Ennek nem lesz jó vége: Trump perrel fenyegeti a Fed-elnököt

Donald Trump kedden azzal fenyegetőzött, hogy hagyja elindulni a „nagy pert” Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen, ezzel új szintre emelve a jegybank vezetőjére gyakorolt nyomását a kamatok azonnali csökkentése érdekében. A volt elnök a Fed washingtoni központjának felújítását tette meg fő támadási pontjának.

Az elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy

a per Powellnek a Fed washingtoni központjában zajló jelentős felújításokkal kapcsolatos intézkedéseihez kötődne,

amely az utóbbi időben Trump egyik fő bírálati célpontjává vált.

Trump Powell elleni posztja nem tisztázta, hogy valóban készül-e ilyen per. A Fehér Ház nem reagált azonnal a CNBC megkeresésére.

„Jerome ‘Túl Késő’ Powellnek MOST csökkentenie kell a kamatot” – írta Trump a bejegyzésben.

