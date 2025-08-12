  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

A héten szerdán nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára - írja a holtankoljak.

Várhatóan nem változnak majd az árak holnap a kutakon.

2025.08.12-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 595 Ft/liter 
