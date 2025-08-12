Munkaügyi vita a szegedi BYD-üzemnél: kínai munkások tiltakoztak

Olvasói beszámolók szerint munkások sztrájkoltak a BYD építkezésének bejáratánál, korlátozva a forgalmat.

A BYD Hungary megerősítette, hogy alkalmazottaik egy kisebb csoportja, körülbelül 35 fő munkaügyi egyeztetést folytatott szerződésük megújításáról.

A vita középpontjában az állt, hogy a vállalat a korábbi fix bérezés helyett teljesítménybérezést és új szerződési feltételeket ajánlott, amit az érintett dolgozók nem fogadtak el. A csoport hétfő óta több alkalommal blokkolta a munkaterület főbejáratát, ami kisebb fennakadásokat okozott a projekt kivitelezésében.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség tájékoztatása szerint a nézeteltérés a kivitelezésben fővállalkozóként résztvevő AIM Construction Hungary Kft. és munkavállalóinak egy csoportja között alakult ki. Az AIM minden lejáró szerződésű dolgozójának teljesítménybérezésre épülő megállapodást javasolt.

A BYD pontosította, hogy az érintett munkások már nem voltak az AIM alkalmazottai, mivel szerződésük július végén lejárt. A munkaterületen sem tartózkodtak, csak annak főbejáratánál gyülekeztek. Miután nem sikerült megegyezni a feltételekről, a dolgozók visszautaztak Kínába.

