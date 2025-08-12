Nagy pofon készül a vakcinagyártónak: betilthatják az egyik Covid-oltást a legfiatalabbaknál

A Bloomberg News keddi jelentése szerint az Egyesült Államok egészségügyi szabályozó hatósága mérlegeli, hogy
visszavonja a Pfizer engedélyét az 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett COVID-19 elleni oltóanyag forgalmazására.
A hírügynökség beszámolója nem részletezte a lehetséges intézkedés okait vagy időzítését. Ugyanakkor emlékezetes, hogy az amerikai szabályozók az elmúlt hetekben keményen belszálltak az orvostudomány területén sokak által mérföldkőként aposztrofált mRNS-technológiába.
Az amerikai egészségügyi minisztérium ugyanis múlt héten bejelentette az mRNS-vakcinák fejlesztésének a leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül.
A költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt.
A döntés a koronavírus-járvány idején indított, az mRNS-el kapcsolatos beruházások átfogó felülvizsgálatát követően született.
Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, aki régóta szkeptikus a vakcinákkal kapcsolatban, azzal indokolta a döntést, hogy
az mRNS-technológia több kockázatot jelent, mint előnyt ezekre a légúti vírusokra nézve.
Kennedy szerint az adatok azt mutatják, hogy ezek a vakcinák nem nyújtanak hatékony védelmet a felső légúti fertőzések ellen, mint amilyen a Covid-19 és az influenza. Egészségügyi szakértők azonban cáfolják Kennedy állításait. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója rámutatott, hogy
az mRNS-vakcinák "rendkívül biztonságosak", és kulcsfontosságúak a Covid-19-hez hasonló vírusok okozta súlyos fertőzések megelőzésében.
Figyelmeztetett továbbá arra is, hogy a finanszírozás megszüntetése "veszélyesebb" helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat egy esetleges jövőbeli járványra való reagálás szempontjából. Hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcináknak rövidebb a fejlesztési ciklusa, ami miatt kulcsfontosságúak voltak a Covid-19 járványra adott válaszban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
