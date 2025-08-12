Nagy pofon készül a vakcinagyártónak: betilthatják az egyik Covid-oltást a legfiatalabbaknál

Az amerikai egészségügyi hatóság fontolgatja a Pfizer 5 év alatti gyermekeknek szánt Covid-vakcinájának engedélyének visszavonását.

A Bloomberg News keddi jelentése szerint az Egyesült Államok egészségügyi szabályozó hatósága mérlegeli, hogy

visszavonja a Pfizer engedélyét az 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett COVID-19 elleni oltóanyag forgalmazására.

A hírügynökség beszámolója nem részletezte a lehetséges intézkedés okait vagy időzítését. Ugyanakkor emlékezetes, hogy az amerikai szabályozók az elmúlt hetekben keményen belszálltak az orvostudomány területén sokak által mérföldkőként aposztrofált mRNS-technológiába.

Az amerikai egészségügyi minisztérium ugyanis múlt héten bejelentette az mRNS-vakcinák fejlesztésének a leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül.

A költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt.

A döntés a koronavírus-járvány idején indított, az mRNS-el kapcsolatos beruházások átfogó felülvizsgálatát követően született.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, aki régóta szkeptikus a vakcinákkal kapcsolatban, azzal indokolta a döntést, hogy

az mRNS-technológia több kockázatot jelent, mint előnyt ezekre a légúti vírusokra nézve.

Kennedy szerint az adatok azt mutatják, hogy ezek a vakcinák nem nyújtanak hatékony védelmet a felső légúti fertőzések ellen, mint amilyen a Covid-19 és az influenza. Egészségügyi szakértők azonban cáfolják Kennedy állításait. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója rámutatott, hogy

az mRNS-vakcinák "rendkívül biztonságosak", és kulcsfontosságúak a Covid-19-hez hasonló vírusok okozta súlyos fertőzések megelőzésében.

Figyelmeztetett továbbá arra is, hogy a finanszírozás megszüntetése "veszélyesebb" helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat egy esetleges jövőbeli járványra való reagálás szempontjából. Hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcináknak rövidebb a fejlesztési ciklusa, ami miatt kulcsfontosságúak voltak a Covid-19 járványra adott válaszban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images