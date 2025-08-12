  • Megjelenítés
FONTOS Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Óriási infláció tarolja le Romániát
Óriási infláció tarolja le Romániát

MTI
A Román Nemzeti Bank (BNR) 8,8 százalékra emelte 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését - ismertette az inflációs jelentést a BNR elnöke kedden sajtótájékoztatón. A bukaresti jegybank márciusi prognózisa még a fogyasztói árindex 4,6 százalékos emelkedését jelezte előre az idei év végére.

Az inflációs jelentés szerint a csúcs szeptemberben várható 9,2 százalékkal. A jegybank elemzői szerint a fogyasztói árindex növekedésének felgyorsulása három okra vezethető vissza, ezek a következők:

a villamos energia jelentős drágulása a piac július 1-től érvényes liberalizációja miatt, továbbá az áfa és a jövedéki adó emelése.

Az infláció idei felgyorsulása ellenére a BNR fenntartotta a 2026 decemberére vonatkozó 3 százalékos prognózisát.

A jelentést bemutató Mugur Isarescu jegybank-elnök szerint ennél alacsonyabb érték is elképzelhető a jövő év végén, "mivel a pénzügyi politika megteszi a dolgát". A BNR elnöke ezzel a Bolojan-kormány által hozott, illetve a közeljövőben meghozandó megszorító intézkedésekre célzott.

Isarescu hangsúlyozta, hogy

bár a román gazdaság egyelőre nem került recesszióba, ennek veszélye továbbra is fennáll.

"Minden a pénzügyi politikán múlik, mivel ez biztosítja a bizalmat az ország számára" - jelentette ki a jegybank elnöke. Isarescu szerint

az, hogy recesszióba kerül-e a román gazdaság, nagyban függ az európai gazdaságtól, és a kilátások nem túl biztatóak.

A kedvezőtlen külső körülményeket részben ellensúlyozhatja az uniós források lehívása, az ezekből finanszírozott beruházások- tette hozzá a BNR elnöke.

