  • Megjelenítés
Rájár a rúd az oroszokra: berobbanhat hamarosan a rettegett vírus
Gazdaság

Rájár a rúd az oroszokra: berobbanhat hamarosan a rettegett vírus

Portfolio
Ősszel újabb koronavírus-járvány lehet Oroszországban – mondta el Andrej Pozgynyakov virológus a RIA Novosztyinak.

A járványszakértő arról beszélt, hogy csak tippelni lehet a járvány intenzitásáról, de általánosságban elmondható, hogy ősz végén, tél elején gyorsabb a fertőzés terjedése.

Pozgynyakov elmondta:

a jelenleg terjedő koronavírus-variánsok kifejezetten enyhe tüneteket okoznak, a legtöbb fertőzött nem szorul kórházi ellátásra.

Hozzátette ugyanakkor: a nyájimmunitás gyengülése és esetlegesen előbukkanó újabb variánsok miatt nem elképzelhetetlen, hogy az idei járványhullám ismét súlyosabb lesz.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy pofon készül a vakcinagyártónak: betilthatják az egyik Covid-oltást a legfiatalabbaknál

Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?

Ezek a tényezők gátolják a budapesti barnamezős területekben rejlő potenciál kiaknázását

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
aszaly-szarazsag-fold-termofold-mezogazdasag-agrarium-novenytermesztes-vizhiany
Gazdaság
Súlyos jelentés jött: szomorú számokat látunk Magyarországról
Pénzcentrum
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility