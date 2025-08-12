Rájár a rúd az oroszokra: berobbanhat hamarosan a rettegett vírus

A járványszakértő arról beszélt, hogy csak tippelni lehet a járvány intenzitásáról, de általánosságban elmondható, hogy ősz végén, tél elején gyorsabb a fertőzés terjedése.
Pozgynyakov elmondta:
a jelenleg terjedő koronavírus-variánsok kifejezetten enyhe tüneteket okoznak, a legtöbb fertőzött nem szorul kórházi ellátásra.
Hozzátette ugyanakkor: a nyájimmunitás gyengülése és esetlegesen előbukkanó újabb variánsok miatt nem elképzelhetetlen, hogy az idei járványhullám ismét súlyosabb lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ünnepelnek az oroszok: azt mondják, már most megnyerték a Donyeckért vívott csatát
Szerintük az ukránok lényegében feladták a megyét.
42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok
Több országban is történelmi hőséget mértek.
Javult a Graphisoft Park kihasználtsága, tartja előrejelzését a menedzsment
Itt vannak a legfrissebb számok.
Ennyit a békéről? Kemény véleményt mondott Zelenszkij a Trump-Putyin csúcsról
Semmilyen döntést nem fogadnak el, amely Ukrajnával kapcsolatos.
Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?
Ukrajna mindenképp rosszul járhat.
Besokalltak az oroszok a folyamatos ukrán dróntámadások miatt – Drasztikus lépésről döntöttek
Ennek még az oroszok sem igazán örülhetnek majd.
Berobbant az új befektetési mánia – Mutatjuk, hogyan ne maradj le róla!
Száguldanak az árfolyamok.
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?
Pénteken minden szem Alaszkára szegeződik.
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.