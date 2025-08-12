Rájár a rúd az oroszokra: berobbanhat hamarosan a rettegett vírus

Ősszel újabb koronavírus-járvány lehet Oroszországban – mondta el Andrej Pozgynyakov virológus a RIA Novosztyinak.

A járványszakértő arról beszélt, hogy csak tippelni lehet a járvány intenzitásáról, de általánosságban elmondható, hogy ősz végén, tél elején gyorsabb a fertőzés terjedése.

Pozgynyakov elmondta:

a jelenleg terjedő koronavírus-variánsok kifejezetten enyhe tüneteket okoznak, a legtöbb fertőzött nem szorul kórházi ellátásra.

Hozzátette ugyanakkor: a nyájimmunitás gyengülése és esetlegesen előbukkanó újabb variánsok miatt nem elképzelhetetlen, hogy az idei járványhullám ismét súlyosabb lesz.

