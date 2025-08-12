  • Megjelenítés
FONTOS Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!
Rossz hír érkezett Romániából
Gazdaság

Rossz hír érkezett Romániából

MTI
|
Portfolio
Júliusban 7,84 százalékra gyorsult az éves infláció Romániában - közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Júniusban még csak 5,66 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex Romániában.

Az előző hónaphoz képest 2,68 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex Romániában.

Az elemzők az elkövetkező hónapokban az infláció további gyorsulására számítanak,

mivel augusztus 1-től a bukaresti kormány 19 százalékról 21 százalékra emelte az általános áfakulcsot.

  • Az élelmiszerek 7,67 százalékkal drágultak éves szinten,
  • a nem élelmiszer jellegű termékek ára pedig átlagban 8,18 százalékkal,
  • míg a szolgáltatásoké 7,33 százalékkal emelkedett.

A legnagyobb mértékben a villanyáram (62,97 százalék), a friss gyümölcsök (39,74 százalék), a szépészeti szolgáltatások (14,06 százalék), a kávé (13,05 százalék) és a postai szolgáltatások (12,15 százalék) drágultak.

Legjobban a légiközlekedés (9,75 százalék), a telefonos szolgáltatások (3,75 százalék), a cukor (3,08 százalék) és a burgonya (2,38 százalék) ára csökkent.

