Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!

Emmanuel "Manny" Roman, a 2100 milliárd dolláros vagyont kezelő Pimco vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt igazán kemény recesszió.

A Covid alatt volt egy nagyon kritikus hónap, mielőtt az állami pénzek megmentették a helyzetet. A magánpiacok jelenlegi formájukban még nem voltak próbára téve, de ez meg fog történni, amikor recesszió lesz

– mondta.

Roman jól ismeri a magántőkepiacok potenciális buktatóit, hiszen a Pimco maga is jelentős szereplő ezen a területen. A cég által kezelt vagyonból mintegy 200 milliárd dollár alternatív eszközökbe van fektetve.

A közelmúltban a Meta is a Pimcót választotta, hogy 26 milliárd dolláros adósságfinanszírozást vezényeljen le adatközpontjainak bővítéséhez.

A magántőke, a magánhitelezés, az ingatlanok és más alternatív eszközosztályok az elmúlt években virágzásnak indultak, mivel a befektetők magasabb hozamokat keresnek, mint amit a nyilvános piacokon elérhetnek. A Bain and Company tanácsadói által készített tanulmány szerint a magánpiaci kezelt vagyon több mint kétszer olyan gyorsan növekedhet, mint a nyilvános eszközök, és 2032-re elérheti a 65 000 milliárd dollárt.

Roman kiemelte az óriási igényt az infrastruktúra, energiaátvitel és adatközpontok iránt az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, mind a "nem működő dolgok újjáépítése", mind a mesterséges intelligencia korába való belépés érdekében. Ehhez hatalmas tőkekiadásokra van szükség az adatközpontok terén, de sokkal gyorsabb elektromos és távközlési hálózatokra is szükség lesz, és mindezt valahogyan finanszírozni kell – tette hozzá.

Folyamatosan gondolkodunk azon, mi fordulhat rosszra

– hangsúlyozta Roman, hozzátéve, hogy egy visszaesés bármilyen formát ölthet, a lokalizált recessziótól kezdve a globális gazdasági sokkig. A Pimco olyan eszközöket próbál találni, ahol elég jól értik a lehetséges veszteséget, ha gazdasági sokk következik be.

Roman emlékeztetett a korábbi piaci összeomlásokra, köztük az 1980-as évek takarékpénztári válságára, a 2000-es évek elején bekövetkezett dotcom-buborékra és a néhány évvel későbbi pénzügyi válságra. "Egy ponton történni fog valami, ami próbára teszi a lefelé mutató kockázatokat." – figyelmeztetett a pénzember.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images