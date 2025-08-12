  • Megjelenítés
FONTOS Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!
A Pimco vezérigazgatója figyelmeztet, hogy a magántőke-befektetések piaca még nem állta ki egy igazán jelentős gazdasági visszaesés próbáját, ami súlyos kockázatokat rejt a gyorsan növekvő eszközosztály számára – írja a Financial Times.

Emmanuel "Manny" Roman, a 2100 milliárd dolláros vagyont kezelő Pimco vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt igazán kemény recesszió.

A Covid alatt volt egy nagyon kritikus hónap, mielőtt az állami pénzek megmentették a helyzetet. A magánpiacok jelenlegi formájukban még nem voltak próbára téve, de ez meg fog történni, amikor recesszió lesz

– mondta.

Roman jól ismeri a magántőkepiacok potenciális buktatóit, hiszen a Pimco maga is jelentős szereplő ezen a területen. A cég által kezelt vagyonból mintegy 200 milliárd dollár alternatív eszközökbe van fektetve.

A közelmúltban a Meta is a Pimcót választotta, hogy 26 milliárd dolláros adósságfinanszírozást vezényeljen le adatközpontjainak bővítéséhez.

A magántőke, a magánhitelezés, az ingatlanok és más alternatív eszközosztályok az elmúlt években virágzásnak indultak, mivel a befektetők magasabb hozamokat keresnek, mint amit a nyilvános piacokon elérhetnek. A Bain and Company tanácsadói által készített tanulmány szerint a magánpiaci kezelt vagyon több mint kétszer olyan gyorsan növekedhet, mint a nyilvános eszközök, és 2032-re elérheti a 65 000 milliárd dollárt.

Roman kiemelte az óriási igényt az infrastruktúra, energiaátvitel és adatközpontok iránt az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, mind a "nem működő dolgok újjáépítése", mind a mesterséges intelligencia korába való belépés érdekében. Ehhez hatalmas tőkekiadásokra van szükség az adatközpontok terén, de sokkal gyorsabb elektromos és távközlési hálózatokra is szükség lesz, és mindezt valahogyan finanszírozni kell – tette hozzá.

Folyamatosan gondolkodunk azon, mi fordulhat rosszra

– hangsúlyozta Roman, hozzátéve, hogy egy visszaesés bármilyen formát ölthet, a lokalizált recessziótól kezdve a globális gazdasági sokkig. A Pimco olyan eszközöket próbál találni, ahol elég jól értik a lehetséges veszteséget, ha gazdasági sokk következik be.

Roman emlékeztetett a korábbi piaci összeomlásokra, köztük az 1980-as évek takarékpénztári válságára, a 2000-es évek elején bekövetkezett dotcom-buborékra és a néhány évvel későbbi pénzügyi válságra. "Egy ponton történni fog valami, ami próbára teszi a lefelé mutató kockázatokat." – figyelmeztetett a pénzember.

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

